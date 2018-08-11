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Linhares

Taxista pula de porta-malas com carro em movimento e foge de bandidos

Bandidos armados roubaram táxi e colocaram a vítima no porta-malas, mas o homem conseguiu fugir e chamar a polícia

Publicado em 11 de Agosto de 2018 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2018 às 19:35
O carro foi recuperado e conduzido para a 16° Delegacia Regional de Linhares, junto com a vítima Crédito: Loreta Fragionato
Um taxista de 33 anos passou por momentos de pânico na noite desta sexta-feira (10), no distrito de Bebedouro, em Linhares, região Norte do Estado. A vítima foi assaltada por dois criminosos armados e encapuzados, colocada no porta-malas do táxi, mas momentos depois conseguiu sair do carro e fugir.
De acordo com a Polícia Militar, o homem informou que foi surpreendido pelos bandidos, cada um com uma arma, que o renderam e mandaram que ele entrasse no porta-malas do táxi, um Fiat Grand Siena.
Os suspeitos seguiam com o carro em uma estrada de chão quando o taxista conseguiu destravar o porta-malas e pulou do automóvel em movimento. A vítima ainda conseguiu chamar a PM. Militares em uma viatura seguiram para o local indicado pelo homem e encontraram o táxi roubado.
Os policiais abordaram o veículo nas proximidades de uma fazenda próximo ao Complexo Esportivo de Bebedouro, mas os criminosos perceberam a aproximação da viatura, pararam o táxi às marges da estrada e fugiram por um matagal.
Como estava muito escuro, mesmo realizando buscas na região, os militares não encontraram os acusados. O carro foi recuperado e conduzido para a 16° Delegacia Regional de Linhares, junto com a vítima, para registrar o boletim de ocorrência. A Polícia Civil vai investigar o caso.

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