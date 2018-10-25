Taxista é preso por estuprar menino de 7 anos em Pedro Canário

Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução

Pedro Canário, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe de uma criança de 7 anos de idade compareceu ao Batalhão da PM, na noite de quarta-feira (24), por volta das 23h, alegando que seu filho havia sido estuprado. Um taxista de 51 anos foi preso por estupro de vulnerável em, região Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar (PM), a mãe de uma criança de 7 anos de idade compareceu ao Batalhão da PM, na noite de quarta-feira (24), por volta das 23h, alegando que seu filho havia sido estuprado.

Para os militares, a mãe informou que sempre deixava o menino na casa de uma amiga para ir trabalhar. Disse ainda que pegou o menino e o levou para casa. Na hora de dar banho na criança, percebeu que ela apresentava sangramento nas partes íntimas.

Ao perguntar ao filho o que havia acontecido, o menor afirmou que um taxista o teria empurrado para dentro de um táxi, tirado sua calça e abusado dele. À reportagem, a polícia não detalhou em que local o estupro teria ocorrido.

AMEAÇAS

A criança contou que o taxista o teria ameaçado dizendo que se ele contasse para alguém o que havia acontecido, iria matá-lo junto com a mãe.

Os militares perguntaram ao garoto as características do taxista, e o menor informou que se tratava de um homem baixo que usava boné.

Os policiais apresentaram fotos de vários taxistas, e o menor foi categórico em reconhecer e afirmar que se tratava do homem de 51 anos, segundo informações da polícia.

Uma conselheira tutelar de plantão foi chamada para acompanhar a mãe e a criança durante a ocorrência que seguiu pela madrugada.

PRISÃO

O taxista foi localizado pelos militares. Ele informou que reside em Pedro Canário há 50 anos e negou que tivesse abusado da criança.

As partes envolvidas foram encaminhadas para a Delegacia de São Mateus, que recebe as ocorrências do plantão na região.

A criança foi encaminhada para o Serviço Médico Legal de Linhares para fazer exames.

A Polícia Civil informou que o taxista foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e foi encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha.