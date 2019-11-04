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Nas areias do balneário

Tartaruga marinha é encontrada morta em praia de Guriri, Norte do ES

Boatos passaram a circular nas redes sociais, apontando que o animal teria sido vítima das manchas de óleo que atingiram Abrolhos, na Bahia. No entanto, o secretário de Meio Ambiente de São Mateus explicou que apenas uma necrópsia pode determinar qual foi a causa da morte da tartaruga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 17:53

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 17:53

Tartaruga marinha foi encontrada morta em praia de Guriri Crédito: Divulgação/Prefeitura de São Mateus
Uma tartaruga marinha foi encontrada morta nas areias da praia de Guriri, em São Mateus, Região Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (04). Depois, boatos começaram a circular nas redes sociais indicando que o animal foi vítima das manchas de óleo que atingiram Abrolhos, no Nordeste do país. No entanto, o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Louzada, disse que apenas uma necrópsia pode apontar o que causou a morte da tartaruga.
De acordo com Louzada, Guriri é a região do Estado mais propícia ao aparecimento de animais marinhos mortos. 
Aqui termina uma corrente marítima que vem do norte e se inicia outra que vai para o sul. Então, esse animal pode ter morrido em alto-mar devido a inúmeras razões e acabou vindo parar aqui devido a uma corrente marinha. Só uma necrópsia poderá dizer a causa mortis desse animal, explicou.
Sobre a possível chegada das manchas de óleo ao Espírito Santo, já que a substância está cada vez mais próxima e já atingiu o litoral de Nova Viçosa, no sul da Bahia, o secretário afirmou que as equipes da prefeitura receberam treinamentos e continuam de estão de prontidão.

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