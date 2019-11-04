Tartaruga marinha é encontrada morta em praia de Guriri, Norte do ES

Uma tartaruga marinha foi encontrada morta nas areias da praia de Guriri, em São Mateus, Região Norte do Estado, na manhã desta segunda-feira (04). Depois, boatos começaram a circular nas redes sociais indicando que o animal foi vítima das manchas de óleo que atingiram Abrolhos, no Nordeste do país. No entanto, o secretário municipal de Meio Ambiente, Ricardo Louzada, disse que apenas uma necrópsia pode apontar o que causou a morte da tartaruga.
De acordo com Louzada, Guriri é a região do Estado mais propícia ao aparecimento de animais marinhos mortos.
Aqui termina uma corrente marítima que vem do norte e se inicia outra que vai para o sul. Então, esse animal pode ter morrido em alto-mar devido a inúmeras razões e acabou vindo parar aqui devido a uma corrente marinha. Só uma necrópsia poderá dizer a causa mortis desse animal, explicou.
Sobre a possível chegada das manchas de óleo ao Espírito Santo, já que a substância está cada vez mais próxima e já atingiu o litoral de Nova Viçosa, no sul da Bahia, o secretário afirmou que as equipes da prefeitura receberam treinamentos e continuam de estão de prontidão.