Suspeito de matar ex em Aracruz tem prisão decretada pela Justiça

Yuri Henrique de Carvalho Barbosa, 22 anos, teve o mandado de prisão expedido pela justiça Crédito: Divulgação/PM

O ex-namorado e principal suspeito de ter matado a facadas a jovem Taiene dos Reis Souza, 20 anos, em Aracruz, Norte do Estado, teve a prisão decretada pela Justiça neste domingo (01). Yuri Henrique de Carvalho Barbosa, 22 anos, está foragido.

Taiene foi abordada por Yuri na rua de casa, no bairro de Fátima, neste sábado (30), por volta das 22 horas. Após esfaquear a ex, ele fugiu de bicicleta. , por volta das 22 horas. Após esfaquear a ex, ele fugiu de bicicleta.

Taiene chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São Camilo. No entanto, após sofrer várias paradas cardiorrespiratórias, a vítima, que levou duas facadas no tórax e uma no braço, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O corpo da jovem foi enterrado na tarde deste domingo (01), no Cemitério da Paz, em Aracruz.

POLÍCIA CIVIL

A Polícia Civil já ouviu familiares e testemunhas e continua investigando o caso. Denúncias que colaborem com o trabalho da polícia podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e o anonimato são garantidos.

"EX ERA CIUMENTO E POSSESSIVO", DIZ PAI DE JOVEM

Edvado José de Souza, pai de Taiene Reis de Souza Crédito: Reprodução TV Gazeta

Pai da jovem morta a facadas em Aracruz, Edvaldo José de Souza contou que o ex-namorado de Taiene dos Reis Souza era possessivo e não aceitava o fim do relacionamento. Ele tinha um ciúme doentio, afirmou. Em entrevista à TV Gazeta, o pai da jovem contou que o casal havia terminado, mas a Taiene resolveu dar uma segunda chance ao rapaz confiando na promessa de que ele iria mudar, o que não aconteceu. Ela nem podia sair com as amigas, ir ao shopping. Ele proibia, revela.

Taiene foi esfaqueada quando chegava em casa, no bairro de Fátima. Ela havia saído para comer pizza com algumas amigas, que a acompanharam até a esquina de casa. Segundo a polícia, o ex-namorado de Taiane passou de bicicleta, a esfaqueou e fugiu em seguida. A jovem, de 20 anos, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no hospital.

Taiene Reis foi morta a facadas. Ex-namorado é suspeito de cometer o crime Crédito: Reprodução / Facebook

Edvaldo disse que temia que algo pudesse acontecer, por isso buscava a filha no trabalho à noite. Eu já estava prevendo isso, que ele ia ficar perseguindo ela. Que fique de exemplo para as outras filhas, que os filhos escutem os conselhos dos pais, disse.

Agora o pai da jovem diz que o desejo da família é por justiça. Que as autoridades vão atrás e consigam pegá-lo para que ele pague pelo que fez com a minha filha. Essa dor eu sei que não vai passar. É só esperar a justiça mesmo, disse.

Segundo Edvaldo, a família da jovem via que o rapaz era agressivo. Pela forma como ele tratava ela a gente notava. Dava conselhos, mas os filhos muitas vezes não aceitam os conselhos dos pais, desabafou o pai.