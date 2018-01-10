  • Suspeita de abandonar recém-nascida se apresenta à polícia em Nova Venécia
Norte do ES

Suspeita de abandonar recém-nascida se apresenta à polícia em Nova Venécia

A criança foi encontrada no jardim de uma casa no bairro Margareth, no último sábado (6)
Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 15:03

A suspeita de ser a mãe da recém-nascida encontrada no jardim de uma casa no bairro Margareth, em Nova Venécia, Norte do Estado, se apresentou nesta quarta-feira (10), na delegacia da cidade. Pela manhã, ela ainda prestava depoimento.
A recém-nascida foi encontrada na noite do último sábado (6). A dona da residência ligou para a Polícia Militar para informar o fato. De acordo com a soldado Tatiani Celeste, que participou da ocorrência, moradores disseram que o cordão umbilical da criança estava amarrado com fio dental.
Quando a policial chegou, viu que era uma menina com no máximo quatro dias de vida. Ela estava limpa, com roupa (body branco) e fralda. "O pessoal da casa cuidou dela. Chamaram uma vizinha que estava amamentando e ela amamentou a criança".
A vizinha é a secretária Silvana Lemos Barbosa, de 27 anos. Ela contou que a criança parecia estar com fome e mamou por cerca de 20 minutos. Depois, dormiu. "O meu coração falou para eu amamentar. Rapidinho ela conseguiu sugar o leite".
Policiais militares e o Conselho Tutelar chegaram em seguida. A criança foi encaminhada para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia. Depois, foi transferida para o hospital em São Mateus, e retornou para Nova Venécia. De acordo com a moradora, ela receberia alta na manhã de segunda (8) e iria para o abrigo.
A assessoria de comunicação da Polícia Civil confirmou que a suspeita se apresentou na delegacia e foi encaminhada para fazer o exame de DNA. O caso segue sob investigação.

