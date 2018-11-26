Sufoco no mar: barco é arrastado pela ventania e encalha em Guriri

Barco ficou destruído na praia de Guriri Crédito: Internauta

Uma embarcação com três pescadores de Vitória passou por um sufoco na noite deste sábado (24), na Praia de Gururi, em São Mateus, região Norte do Estado. O barco onde eles pescavam em alto-mar foi arrastado para a praia pela forte ventania, encalhou e ficou destruído. Ninguém se feriu, mas os prejuízos foram grandes.

O dono da embarcação, Daniel da Silva Venâncio, contou para a TV Gazeta Norte que ele é de Conceição da Barra e estava com os pescadores de Vitória em alto-mar há três dias quando no sábado, às 22 horas, tudo aconteceu.

Segundo ele, o mestre se descuidou por alguns minutos para fazer um serviço no convés e deixou o leme solto. O forte vento empurrou a embarcação para a praia. O barco já estava na arrebentação das ondas quando o mestre tentou acelerar, mas uma rede de pesca se enrolou na hélice e jogou a embarcação na praia. O barco ficou destruído.