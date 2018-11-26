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Prejuízo de R$ 160 mil

Sufoco no mar: barco é arrastado pela ventania e encalha em Guriri

Pescadores estavam em alto-mar havia três dias quando o barco foi empurrado para a praia pela ventania e acabou destruído. Ninguém se feriu.

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 15:27
Barco ficou destruído na praia de Guriri Crédito: Internauta
Uma embarcação com três pescadores de Vitória passou por um sufoco na noite deste sábado (24), na Praia de Gururi, em São Mateus, região Norte do Estado. O barco onde eles pescavam em alto-mar foi arrastado para a praia pela forte ventania, encalhou e ficou destruído. Ninguém se feriu, mas os prejuízos foram grandes.
O dono da embarcação, Daniel da Silva Venâncio, contou para a TV Gazeta Norte que ele é de Conceição da Barra e estava com os pescadores de Vitória em alto-mar há três dias quando no sábado, às 22 horas, tudo aconteceu.
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Segundo ele, o mestre se descuidou por alguns minutos para fazer um serviço no convés e deixou o leme solto. O forte vento empurrou a embarcação para a praia. O barco já estava na arrebentação das ondas quando o mestre tentou acelerar, mas uma rede de pesca se enrolou na hélice e jogou a embarcação na praia. O barco ficou destruído.
Ainda de acordo com Daniel, eles tinham pescado 800 quilos de camarão, que foram perdidos com o acidente. Da embarcação sobraram apenas o motor, o guincho e o rastreamento. O prejuízo total, contando a destruição do barco e a perda dos camarões, foi avaliado em R$ 160 mil. Ninguém se feriu.
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