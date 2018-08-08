Sobrevivente de tragédia na BR 101 em Ibiraçu faz post emocionante

O seminarista Dener Evangelista, que perdeu a mãe, a irmã e a cunhada em um acidente de carro em Ibiraçu, teve alta do Hospital São Camilo em Aracruz no último sábado (4) e está se recuperando no seminário. As informações foram confirmadas pelo reitor da Diocese de São Mateus, o padre Elder Molovini. "Na medida em que for se recuperando, ele voltará às atividades normais", disse o religioso.
Em um depoimento emocionante postado no Facebook, Dener chamou as vítimas do acidente (a mãe, a irmã e a namorada do irmão) de "três lindas rosas" e pediu oração para a família.
O TEXTO NA ÍNTEGRA
"Nossas três lindas rosas foram enfeitar o altar de Deus no céu. E por falar em Céu esta, foi a primeira vez que fiz uma experiência tão intensa dele. Deus tem sempre o melhor para nós, e apesar da dor e da saudade, sentimos o nosso coração em paz e confortados.
Exclamamos como Jó: 'O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor' (Jó 1,21).
Nossas rosas viveram uma vida que vale a pena ser vivida e agora do Céu olham por nós, e nos enriquecem com as maravilhosas memórias do tempo que Deus nos concedeu estarmos juntos.
Minha palavra de gratidão vai a todos os que estiveram unidos conosco nestes dias. Em primeiro lugar à Graça de Deus, pois sem ela nossa frágil natureza teria desmoronado; em segundo lugar à presença, o carinho e o cuidado dos amigos e familiares, que nesses dias formaram a verdadeira rede de solidariedade ao nosso redor.
Foram tantas e tantas pessoas que nos honraram e honraram a memória de nossas três guerreiras nestes dias. Muito obrigado a todos!
E se eu pudesse pedir algo, pediria: continuem rezando por nós e nos sustentando com o carinho, a amizade e a presença de cada um em nossas vidas!
Pra frente que se anda!
A Missão continua!"
O ACIDENTE
A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção a Vitória na manhã do dia 26 de julho quando sofreu um acidente. O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, com placas de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placas de Vila Velha, bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado.
No carro estavam o seminarista Dener Evangelista, a mãe Ediane Barbosa, a irmã Maria Luiza, o irmão Elder Evangelista que estava com a namorada Danielly Barbosa Paiva, que morreu no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.
Após a colisão, o carro pegou fogo. A mãe do seminarista ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Já a irmã, morreu a caminho do hospital. Elder dirigia o veículo no momento do acidente, foi socorrido e teve alta.
A mãe e a irmã do seminarista foram sepultadas no Cemitério da Comunidade São Geraldo, no distrito de Mantenópolis, e contou com a a presença do Bispo de São Mateus Dom Paulo Bosi Dal´Bó, que também rezou pelo descanso eterno de Danielly Barbosa Paiva, e frisou a importância da solidariedade, compreensão e esperança em momentos difíceis como este.