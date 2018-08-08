Sobrevivente de tragédia na BR 101 em Ibiraçu faz post emocionante

Seminarista Dener Evangelista Barbosa, 24 anos Crédito: Facebook

perdeu a mãe, a irmã e a cunhada em um acidente de carro em Ibiraçu, teve alta do Hospital São Camilo em Aracruz no último sábado (4) e está se recuperando no seminário. As informações foram confirmadas pelo reitor da Diocese de São Mateus, o padre Elder Molovini. "Na medida em que for se recuperando, ele voltará às atividades normais", disse o religioso. O seminarista Dener Evangelista, que, teve alta do Hospital São Camilo em Aracruz no último sábado (4) e está se recuperando no seminário. As informações foram confirmadas pelo reitor da Diocese de São Mateus, o padre Elder Molovini. "Na medida em que for se recuperando, ele voltará às atividades normais", disse o religioso.

Em um depoimento emocionante postado no Facebook, Dener chamou as vítimas do acidente (a mãe, a irmã e a namorada do irmão) de "três lindas rosas" e pediu oração para a família.

O TEXTO NA ÍNTEGRA

Crédito: Facebook

"Nossas três lindas rosas foram enfeitar o altar de Deus no céu. E por falar em Céu esta, foi a primeira vez que fiz uma experiência tão intensa dele. Deus tem sempre o melhor para nós, e apesar da dor e da saudade, sentimos o nosso coração em paz e confortados.

Exclamamos como Jó: 'O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor' (Jó 1,21).

Nossas rosas viveram uma vida que vale a pena ser vivida e agora do Céu olham por nós, e nos enriquecem com as maravilhosas memórias do tempo que Deus nos concedeu estarmos juntos.

Minha palavra de gratidão vai a todos os que estiveram unidos conosco nestes dias. Em primeiro lugar à Graça de Deus, pois sem ela nossa frágil natureza teria desmoronado; em segundo lugar à presença, o carinho e o cuidado dos amigos e familiares, que nesses dias formaram a verdadeira rede de solidariedade ao nosso redor.

Foram tantas e tantas pessoas que nos honraram e honraram a memória de nossas três guerreiras nestes dias. Muito obrigado a todos!

E se eu pudesse pedir algo, pediria: continuem rezando por nós e nos sustentando com o carinho, a amizade e a presença de cada um em nossas vidas!

Pra frente que se anda!

A Missão continua!"

O ACIDENTE

O veículo em que eles estavam, um Fiat Siena, com placas de Mantenópolis, e a Toyota Hylux, com placas de Vila Velha, bateram de frente no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado. A família, que é natural de Mantenópolis, seguia em direção a Vitória na manhã do dia 26 de julho quando sofreu um acidente.no quilômetro 212, na BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Estado.

No carro estavam o seminarista Dener Evangelista, a mãe Ediane Barbosa, a irmã Maria Luiza, o irmão Elder Evangelista  que estava com a namorada Danielly Barbosa Paiva, que morreu no Hospital Jayme dos Santos Neves, na Serra.

Após a colisão, o carro pegou fogo. A mãe do seminarista ficou presa às ferragens e morreu carbonizada. Já a irmã, morreu a caminho do hospital. Elder dirigia o veículo no momento do acidente, foi socorrido e teve alta.