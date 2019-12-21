Sete pessoas são presas em operação policial em Conceição da Barra

53 policiais entre Civis e Militares cumpriram oito mandados de busca e apreensão em Conceição da Barra Crédito: Polícia Militar/Divulgação

Uma grande operação policial com o objetivo de combater o tráfico de drogas e os homicídios registrados na cidade de Conceição da Barra , no Norte do Estado, foi deflagrada na madrugada desta sexta-feira (20). A ação contou com a participação do 13º Batalhão juntamente com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil e o Notaer, da Casa Militar.

A operação foi desencadeada após levantamentos de inteligência, em resposta às disputas de pontos de vendas de drogas na região. Durante as buscas foram utilizadas uma aeronave, uma embarcação, 14 viaturas e 53 policiais, entre Civis e Militares, com intuito de cumprir oito mandados de busca e apreensão no bairro São José.

Drogas, armas e munições foram apreendidas pela polícia durante a operação Crédito: Polícia Militar/Divulgação

De acordo com a Polícia Civil e a Polícia Militar, a operação ocorreu sem qualquer tipo de combate direto entre policiais e alvos dos mandados. Foram apreendidas cinco armas, dentre elas, um revólver calibre .38, uma pistola calibre .40 da Polícia Civil da Bahia, uma sub metralhadora calibre.380, uma espingarda de fabricação caseira, calibre 12, e uma espingarda calibre .44, além de um simulacro de pistola, uma balança de precisão e nove aparelhos celulares.

Também foram apreendidas 28 munições calibre .380, 13 munições.40, sete munições calibre.22, uma munição calibre .44, uma munição calibre .45, duas munições calibre 12, quatro munições calibre .32 e também 48 pinos de cocaína e R$ 321,00 em dinheiro.

Ao todo, cinco homens e duas mulheres, todos envolvidos diretamente com as disputas de tráfico entre os grupos rivais, segundo a polícia, foram conduzidos para a delegacia. Daniel Feliciano, de 20 anos, Henrique Gomes Souto, de 20 anos, Ingride De Assis Muller, de 19 anos e Diogo De Lima, de 18 anos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores. Já Ramon Ramos Miguel, de 27 anos, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles serão encaminhados ao sistema prisional.