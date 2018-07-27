Seminarista já sabe que perdeu mãe e irmã em acidente na BR 101

Seminarista Dener Evangelista Barbosa, 24 anos Crédito: Reprodução/Facebook

Segundo o reitor do seminário da Diocese de São Mateus, o padre Elder Molovini, Dener se recupera da cirurgia e passa bem. O sacerdote esteve com o seminarista no hospital na quinta e vai voltar nesta sexta-feira (27) ao local.

O padre também contou que, pelo o que ele sabe até agora, os filhos tentaram salvar a mãe, mas não conseguiram porque ela estava presa às ferragens do carro. Veja a entrevista.

Qual é o estado de saúde da Danielly?

Ela está ainda no hospital em coma induzido, por causa da gravidade.

O senhor tem notícias do Dener?

Eu estive com ele ontem (quinta) à noite, em Aracruz. Hoje novamente eu vou estar com ele. Ele está bem, se recuperando depois da cirurgia. Está consciente. Agora a gente só está esperando a recuperação.

Ele já sabe que a mãe e a irmã faleceram?

Sabe. Está consciente de tudo. Foi bem delicado na hora que eu cheguei no hospital, porque o pai dele estava lá e, segundo o pai, o Dener já sabia. Mas eu perguntando para algumas enfermeiras, uma falou que não sabia se ele realmente sabia. Eu fui conversar com ele. Perguntei se ele estava bem. Ele disse que estava. Então eu perguntei se ele sabia mais alguma coisa. Ele olhou pra mim e falou assim: 'Eu já sei que minha mãe e minha irmã faleceram'. Ele já está consciente disso.

A cirurgia dele foi no abdome?

Foi. Mas ele está tranquilo, recuperando. Agora é só acompanhar.

E o irmão dele, o Elder, está bem?

Está bem. Eu o encontrei lá. Ele estava em observação, mas foi liberado do hospital no início da noite e foi para a casa. Está com o pai dele em Mantenópolis.

Só o pai, da família, que não estava no carro.

Ele está muito arrasado, mas forte. E com o tempo eles vão dando conta de tudo. Eu falei com ele que ele podia ficar tranquilo. Ele voltou para casa e a gente está dando assistência ao Dener no hospital.

Padre, já tem uma previsão de velório e sepultamento?

Ontem, no final da noite, o corpo da Maria Luiza já havia sido liberado pelo IML (Instituto Médico Legal). Só que eles queriam levar os dois corpos, para um único velório. Também por conta da família, para aguentar o baque, queria levar o corpo também da mãe. Mas como foi carbonizado, o IML não liberou, porque eles estão querendo identificar. Parece que a dentista dela mandou um material e hoje ainda, às 11h, o IML ia analisar esse material para ver se liberava. Se eles não liberarem, aí vai ser mais um sacrifício para a família, porque vai demorar dias. A gente está esperando que dê tudo certo para liberar o corpo dela e seguir para Mantenópolis ainda hoje.

Ela ficou presa às ferragens?