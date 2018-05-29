Sem combustível, Nova Venécia suspende transporte escolar

A prefeitura de Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, informou que, nesta terça (29) e quarta-feira (30), não haverá transporte escolar na linha municipal que atende oito instituições de ensino do município. São elas: Córrego da Pedra Grande, CMEIT Maria Caliman Lobo, EMEF Bairro Altoé, Polo UAB, EMEF Veneciano, EMEF Professora Claudina Barbosa, EMEF Renato Araújo Maia e Córrego do Pip-Nuck.

O motivo, de acordo com o município, é a falta de combustíveis. No entanto, é importante que os alunos compareçam às escolas. Aqueles que não puderem estar presentes em sala de aula não terão seus direitos de aprendizagem prejudicados, garantiu a prefeitura.