Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Greve dos caminhoneiros

Sem combustível, Nova Venécia suspende transporte escolar

Paralisação acontecerá nesta terça e quarta-feira

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 15:39
Sem combustível, prefeitura suspendeu o serviço de transporte escolar Crédito: Divulgação
A prefeitura de Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, informou que, nesta terça (29) e quarta-feira (30), não haverá transporte escolar na linha municipal que atende oito instituições de ensino do município. São elas: Córrego da Pedra Grande, CMEIT Maria Caliman Lobo, EMEF Bairro Altoé, Polo UAB, EMEF Veneciano, EMEF Professora Claudina Barbosa, EMEF Renato Araújo Maia e Córrego do Pip-Nuck.
O motivo, de acordo com o município, é a falta de combustíveis. No entanto, é importante que os alunos compareçam às escolas. Aqueles que não puderem estar presentes em sala de aula não terão seus direitos de aprendizagem prejudicados, garantiu a prefeitura.
Sem combustível, Nova Venécia suspende transporte escolar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados