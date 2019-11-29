Seis pessoas ficam feridas em grave acidente no Norte do ES

ES-456 é uma das principais ligações ao litoral de Aracruz, no Norte do ES Crédito: Ricardo Medeiros

Um grave acidente envolvendo dois veículos interditou a Rodovia ES 456, em Aracruz, no Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (27). Seis pessoas ficaram feridas, entre elas, duas crianças.

De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 18h40, na estrada que liga a sede de Aracruz ao bairro Irajá, próximo à aldeia indígena de Irajá, e envolveu um veículo Corsa e uma Mitsubish L200. A polícia ainda não sabe as causas do acidente.

No Corsa, além do condutor, estavam uma mulher de 62 anos e duas crianças, de 12 e 5 anos. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, pela Prefeitura Municipal e por parentes para a UPA de Aracruz. Duas delas estavam em estado mais grave e precisaram ser encaminhadas ao Hospital São Camilo, no município. A direção do hospital confirmou que as vítimas estão internadas na unidade, mas não revelou o estado de saúde delas.

A Polícia Militar informou que devido à gravidade do acidente e o estado de saúde dos condutores, não foi possível realizar o teste do bafômetro.