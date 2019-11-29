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ES 456, em Aracruz

Seis pessoas ficam feridas em grave acidente no Norte do ES

Duas crianças estão entre as vítimas. De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu na estrada que liga a sede de Aracruz ao bairro Irajá
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 09:53

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 09:53

ES-456 é uma das principais ligações ao litoral de Aracruz, no Norte do ES Crédito: Ricardo Medeiros
Um grave acidente envolvendo dois veículos interditou a Rodovia ES 456, em Aracruz, no Norte do Estado, na noite desta quarta-feira (27). Seis pessoas ficaram feridas, entre elas, duas crianças.
De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão ocorreu por volta das 18h40, na estrada que liga a sede de Aracruz ao bairro Irajá, próximo à aldeia indígena de Irajá, e envolveu um veículo Corsa e uma Mitsubish L200. A polícia ainda não sabe as causas do acidente.

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No Corsa, além do condutor, estavam uma mulher de 62 anos e duas crianças, de 12 e 5 anos. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros, pela Prefeitura Municipal e por parentes para a UPA de Aracruz. Duas delas estavam em estado mais grave e precisaram ser encaminhadas ao Hospital São Camilo, no município. A direção do hospital confirmou que as vítimas estão internadas na unidade, mas não revelou o estado de saúde delas.
A Polícia Militar informou que devido à gravidade do acidente e o estado de saúde dos condutores, não foi possível realizar o teste do bafômetro. 
O trânsito na ES 456 ficou interrompido por cerca de duas horas para os trabalhos de socorro e remoção das vítimas, mas já foi liberado.

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