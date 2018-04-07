Secretário é preso por descarte irregular de lixo hospitalar no ES

Os fiscais estiveram no posto depois de uma denúncia anônima feita no início do mês Crédito: Reprodução | TV Gazeta Noroeste

O secretário de Saúde de Vila Pavão, Cláudio Cruz, foi preso em flagrante nesta semana e autuado por crime ambiental. No banheiro de uma academia da Saúde, que ainda não foi inaugurada, e nos fundos do posto de saúde, perto do centro da cidade, fiscais do Ministério Público Estadual (MPES) encontraram materiais de curativos e remédios vencidos.

Os fiscais estiveram no posto depois de uma denúncia anônima feita no início do mês. De acordo com o MPES, o lixo hospitalar não era recolhido desde dezembro do ano passado, quando acabou o contrato com a empresa que prestava serviço para a Prefeitura de Vila Pavão. A prisão aconteceu na terça-feira (3). O secretário foi liberado após pagar fiança de R$ 800.

O OUTRO LADO

Por telefone, Cruz se explicou dizendo que o contrato é de responsabilidade da secretaria de Meio Ambiente e que o processo de licitação para contratar a empresa responsável pela coleta de lixo hospitalar atrasou porque foi necessário fazer adequações no contrato. Disse ainda que a empresa foi contratada no início deste mês e que o recolhimento do lixo já estava previsto para começar na última quinta-feira. O lixo foi retirado na sexta (6).

Sobre a academia da Saúde, o secretário disse que não foi inaugurada ainda porque falta profissional de Educação Física. Não há previsão de quando ele será contratado.