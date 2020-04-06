Secretário confirma quinto caso de Covid-19 em São Mateus

A cidade de São Mateus também registrou a primeira morte pela Covid-19 no último sábado (4) Crédito: Carlos Alberto Silva

Subiu para cinco o número de casos confirmados do novo coronavírus no município de São Mateus . A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde da cidade, Henrique Luis Follador, em entrevista para a TV Gazeta Norte, na tarde desta segunda-feira (6).

De acordo com Follador, o quinto paciente que testou positivo para a Covid-19 é do mesmo ciclo social do gerente da agência da Caixa Econômica Federal em São Mateus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, que foi o primeiro caso confirmado da doença no município . O bancário faleceu no último sábado (4). Ele estava internado há nove dias em isolamento em um hospital particular.

O secretário reforçou ainda que mesmo com o avanço de casos confirmados na cidade, as medidas de prevenção estão adequadas e garantem o controle das autoridades em Saúde. Apesar de os casos confirmados estarem no mesmo ciclo social do primeiro caso, não muda nada, muito pelo contrário, reforça os cuidados necessários da população em cumprir o isolamento social no seu âmbito domiciliar, sair extremamente dentro da necessidade, evitar as aglomerações, enfim, toda regra para a doença Covid-19, que o Ministério da Saúde e as secretarias municipais vêm informando à população para tomar, ressaltou.

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O paciente que testou positivo para o novo coronavírus, segundo o secretário, está em isolamento domiciliar e continua sendo acompanhado e monitorado pela equipe de Vigilância Epidemiológica de São Mateus.

EXAME DE IMAGEM

Ainda de acordo com o secretário, um paciente foi diagnosticado com doença após passar por exames de imagem, já que o exame realizado deu negativo. A coleta do exame deve compreender entre o quarto ao oitavo dia dos sintomas, ou seja, o paciente apresenta os sintomas e esse material deve ser colhido entre esse período. Muito antes ou muito depois, pode acontecer dele mascarar e dar negativo. No entanto, a equipe de médicos, da Vigilância Epidemiológica, fechou o diagnóstico após o exame de imagem feito no paciente e aí se colheu esse exame que constatou o diagnóstico para Covid-19, comentou.

CASOS NOTIFICADOS