Secretário confirma quinto caso de Covid-19 em São Mateus

Subiu para cinco o número de casos confirmados do novo coronavírus no município de São Mateus. A informação foi divulgada pelo secretário de Saúde da cidade, Henrique Luis Follador, em entrevista para a TV Gazeta Norte, na tarde desta segunda-feira (6).
De acordo com Follador, o quinto paciente que testou positivo para a Covid-19 é do mesmo ciclo social do gerente da agência da Caixa Econômica Federal em São Mateus, Marcos Antônio Vieira dos Santos, que foi o primeiro caso confirmado da doença no município. O bancário faleceu no último sábado (4). Ele estava internado há nove dias em isolamento em um hospital particular.
O secretário reforçou ainda que mesmo com o avanço de casos confirmados na cidade, as medidas de prevenção estão adequadas e garantem o controle das autoridades em Saúde. Apesar de os casos confirmados estarem no mesmo ciclo social do primeiro caso, não muda nada, muito pelo contrário, reforça os cuidados necessários da população em cumprir o isolamento social no seu âmbito domiciliar, sair extremamente dentro da necessidade, evitar as aglomerações, enfim, toda regra para a doença Covid-19, que o Ministério da Saúde e as secretarias municipais vêm informando à população para tomar, ressaltou.
O paciente que testou positivo para o novo coronavírus, segundo o secretário, está em isolamento domiciliar e continua sendo acompanhado e monitorado pela equipe de Vigilância Epidemiológica de São Mateus.
EXAME DE IMAGEM
Ainda de acordo com o secretário, um paciente foi diagnosticado com doença após passar por exames de imagem, já que o exame realizado deu negativo. A coleta do exame deve compreender entre o quarto ao oitavo dia dos sintomas, ou seja, o paciente apresenta os sintomas e esse material deve ser colhido entre esse período. Muito antes ou muito depois, pode acontecer dele mascarar e dar negativo. No entanto, a equipe de médicos, da Vigilância Epidemiológica, fechou o diagnóstico após o exame de imagem feito no paciente e aí se colheu esse exame que constatou o diagnóstico para Covid-19, comentou.
CASOS NOTIFICADOS
De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de São Mateus, na última sexta-feira (3), a cidade já havia notificado 31 casos. Segundo o boletim, 9 eram considerados suspeitos e 18 casos haviam sido descartados. Nesta segunda-feira (6), deve ser divulgado um novo boletim com informações atualizadas.