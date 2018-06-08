Se intimada, pastora Juliana vai depor na CPI, diz advogada

Uma das advogadas de defesa do pastor George Alves, e que também representa a esposa dele, Juliana Salles, mãe de Joaquim Alves e Kauã Salles, confirmou que a pastora vai depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos, marcada para a próxima quinta-feira (14), em Brasília.
Milena Freire afirmou que ainda aguarda a intimação de Juliana. "Ainda não recebemos a intimação dela, mas se ela for intimada, deve comparecer sim", disse.
Questionada se a pastora estaria em condições de comparecer, a advogada respondeu: "Duvido. Imagina como você estaria se perdesse dois filhos em um incêndio e seu marido estivesse preso e acusado por este fato? Mas, se ela for intimada, deve ir", disse.
Na primeira vez em que pastora Juliana Salles, foi convocada para a CPI dos Maus-Tratos em audiência realizada no Ministério Público do Estado, no dia 25 de maio, ela não compareceu, mediante a justificativa de que não tinha condições de falar e estava sob efeito de remédios.
A advogada também informou que a defesa e a pastora não iram comentar sobre o inquérito policial, que aponta que o pastor George estuprou, agrediu e matou o filho Joaquim e o enteado Kauã.
"Nesse momento não, mas acredito que teremos uma reunião semana que vem e resolveremos as estratégias e conversaremos sobre isso", finalizou.
O crime aconteceu em 21 de abril, na casa onde a família morava, no Centro de Linhares. George está preso desde 28 de abril no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II, em Viana, na Grande Vitória, após a Polícia Civil pedir a prorrogação da prisão temporária dele para o andamento das investigações e conclusão do inquérito.