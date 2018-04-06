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Crime

Sargento reage a tentativa de assalto e mata bandido em São Mateus

Criminoso puxou cordão do militar e ainda atirou contra a vítima, que revidou os disparos

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 18:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 18:53
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação Crédito: Divulgação
Um sargento da Polícia Militar matou um bandido após uma tentativa de assalto em um semáforo, no bairro Sernamby, em São Mateus, região norte do Estado. O criminoso teria puxado um cordão do pescoço da vítima e depois atirou no militar, que revidou. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (5), na Rua Monteiro Lobato.
O policial estava parado no semáforo, quando foi abordado por uma moto com dois ocupantes. O bandido Itamar da Glória de Almeida, de 24 anos, desceu da moto e puxou o cordão do militar. Logo em seguida, ele teria atirado contra o sargento, que revidou. O policial conseguiu atingir Itamar, que morreu no local. A vítima também foi atingida pelos disparos e foi encaminhada para o Hospital Meridional de São Mateus. O comparsa de Itamar fugiu.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação e, até o momento, ninguém foi detido. Itamar já tinha passagens pela polícia.
 
 

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