Sargento reage a tentativa de assalto e mata bandido em São Mateus

Um sargento da Polícia Militar matou um bandido após uma tentativa de assalto em um semáforo, no bairro Sernamby, em São Mateus, região norte do Estado. O criminoso teria puxado um cordão do pescoço da vítima e depois atirou no militar, que revidou. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (5), na Rua Monteiro Lobato.

O policial estava parado no semáforo, quando foi abordado por uma moto com dois ocupantes. O bandido Itamar da Glória de Almeida, de 24 anos, desceu da moto e puxou o cordão do militar. Logo em seguida, ele teria atirado contra o sargento, que revidou. O policial conseguiu atingir Itamar, que morreu no local. A vítima também foi atingida pelos disparos e foi encaminhada para o Hospital Meridional de São Mateus. O comparsa de Itamar fugiu.