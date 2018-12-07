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ABASTECIMENTO

Rompimento de adutora deixa 5 mil moradores sem água em Colatina

A prefeitura municipal informou que esse tipo de rompimento é considerado normal, pois é causada na maioria das vezes, pela pressão da água

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 12:00
O rompimento de uma adutora deixou 5 mil pessoas sem água em Colatina Crédito: Divulgação/PMC
Cerca de 5 mil pessoas ficaram sem água após o rompimento de uma adutora em Colatina, no Noroeste do Estado. A adutora, localizada próximo ao trevo da BR 259, no Bairro Columbia, se rompeu na tarde de quinta-feira (06). Com isso, todo o lado norte do bairro ficou sem abastecimento.
A prefeitura municipal informou que esse tipo de rompimento é considerado normal, pois é causada na maioria das vezes, pela pressão da água.
> Adutora rompe, inunda casa e morador cai em buraco
Os reparos, de acordo com o órgão, estão sendo realizados na manhã desta sexta-feira (07) e a previsão é de que até o final do dia os serviços sejam concluídos e restabelecimento da água seja gradativo.

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