O nível do Rio Doce, em Colatina, ultrapassou os 6,2 metros (cota de inundação) já às 4h30 desta segunda-feira (27). Às 13h15, o nível já estava em 6,94 metros, segundo informações do Serviço Geológico do Brasil. Com isso, o índice de turbidez da água está muito ruim, mas não vai impedir na captação da água para o abastecimento das cidades, como informou o presidente do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), Geraldo Avancini.
"O abastecimento segue normalmente nas cidades sem qualquer previsão de interrupção. Não tem problema nenhum, nem que o nível do rio chegue a cota superior de 8 metros. Não teremos nenhum problema quanto a isso"
TURBIDEZ DA ÁGUA ESTÁ EM 600 NTU
O diretor explica que o índice de turbidez da água do Rio Doce, que mede a sujeira na água, está muito maior do que o normal. "O índice de turbidez é muito ruim, de 600 NTU*. Quando o rio está na condição normal dele, a turbidez não passa de 30. Já chegamos a trabalhar com turbidez de 4 ou 5. Mas o normal é até uns 30, no máximo 40", disse.
*A unidade matemática utilizada na medição da turbidez é o NTU, sigla que provém do inglês Nephelometric Turbidity Unit.
Geraldo explicou que a alta turbidez significa que tem mais sujeira na água, e que o volume do rio está muito alto. "Ele movimenta muito solo do fundo do rio e do alto das montanhas quando chove, e isso vem dissolvido na água, por isso ela fica barrenta", completou.
"Esse índice de 600 NTU impacta basicamente na quantidade de produtos e insumos que a gente usa para tratar e retirar a impureza da água. Mais cloro, flúor, insumos que usamos que vamos gastar um pouco mais, mas a qualidade da água é a mesma"
Rio Doce - captação de água para abastecimento está garantida, diz Sanear