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Norte do ES

Rio Doce: captação de água para abastecimento está garantida, diz Sanear

A afirmação é do presidente do Sanear, Geraldo Avancini; com o nível alto do rio, o índice de turbidez também é muito ruim, mas não deve impedir a captação de água

Publicado em 27 de Janeiro de 2020 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jan 2020 às 17:26
Rio Doce, em Colatina Crédito: João Henrique Castro
O nível do Rio Doce, em Colatina, ultrapassou os 6,2 metros (cota de inundação) já às 4h30 desta segunda-feira (27). Às 13h15, o nível já estava em 6,94 metros, segundo informações do Serviço Geológico do Brasil. Com isso, o índice de turbidez da água está muito ruim, mas não vai impedir na captação da água para o abastecimento das cidades, como informou o presidente do Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental (Sanear), Geraldo Avancini.
"O abastecimento segue normalmente nas cidades sem qualquer previsão de interrupção. Não tem problema nenhum, nem que o nível do rio chegue a cota superior de 8 metros. Não teremos nenhum problema quanto a isso"
Geraldo Avancini - Presidente do Sanear

TURBIDEZ DA ÁGUA ESTÁ EM 600 NTU

O diretor explica que o índice de turbidez da água do Rio Doce, que mede a sujeira na água, está muito maior do que o normal. "O índice de turbidez é muito ruim, de 600 NTU*. Quando o rio está na condição normal dele, a turbidez não passa de 30. Já chegamos a trabalhar com turbidez de 4 ou 5. Mas o normal é até uns 30, no máximo 40", disse.
*A unidade matemática utilizada na medição da turbidez é o NTU, sigla que provém do inglês Nephelometric Turbidity Unit.

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Geraldo explicou que a alta turbidez significa que tem mais sujeira na água, e que o volume do rio está muito alto. "Ele movimenta muito solo  do fundo do rio e do alto das montanhas quando chove, e isso vem dissolvido na água, por isso ela fica barrenta", completou.
"Esse índice de 600 NTU impacta basicamente na quantidade de produtos e insumos que a gente usa para tratar e retirar a impureza da água. Mais cloro, flúor, insumos que usamos que vamos gastar um pouco mais, mas a qualidade da água é a mesma"
Geraldo Avancini - Presidente do Sanear
Rio Doce - captação de água para abastecimento está garantida, diz Sanear

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