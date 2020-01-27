Rio Doce: captação de água para abastecimento está garantida, diz Sanear

"O abastecimento segue normalmente nas cidades sem qualquer previsão de interrupção. Não tem problema nenhum, nem que o nível do rio chegue a cota superior de 8 metros. Não teremos nenhum problema quanto a isso"

O diretor explica que o índice de turbidez da água do Rio Doce, que mede a sujeira na água, está muito maior do que o normal. "O índice de turbidez é muito ruim, de 600 NTU*. Quando o rio está na condição normal dele, a turbidez não passa de 30. Já chegamos a trabalhar com turbidez de 4 ou 5. Mas o normal é até uns 30, no máximo 40", disse.