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Greve dos caminhoneiros

Restaurantes improvisam para garantir funcionamento em Linhares

Suspensão de rodízio e substituições no cardápio foram algumas alternativas encontradas por proprietários

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 14:13
Com dificuldade para adquirir produtos por causa da greve dos caminhoneiros, que já dura nove dias, restaurantes de Linhares, no Norte do Espírito Santo, criaram alternativas para garantir o funcionamento. Um deles, especializado em carnes, chegou a fechar as portas nesta segunda-feira (28). Hoje voltou a atender porque conseguiu comprar o produto em outra cidade. Mas o rodízio foi suspenso.
"A gente fechou ontem porque não tinha mercadoria, faltaram algumas carnes. Fui até Sooretama em busca da mercadoria, mas a minha carne dura até quinta-feira. A alternativa, desde sábado, foi suspender o rodízio. O fornecedor está na expectativa de a greve acabar amanhã (quarta)", disse o proprietário Adelson Cassioli.
"Apesar do aumento do preço, a gente não vai repassar para o cliente", informou Ana Paula Santana Crédito: Samira Ferreira
Além da dificuldade em encontrar matéria-prima para os pratos, outro restaurante de Linhares sentiu o aumento no preço de alguns produtos. De acordo com a gerente Ana Paula Santana, o valor do tomate pulou de R$ 80 o saco de 20 quilos para cerca de R$ 200. Já o da batata está cinco vezes maior. A solução foi arcar com os custos sem repassar o reajuste.
"Há três semanas, comprava o saco de batata inglesa a R$ 70. Hoje está R$ 350 o mesmo saco, de 50 quilos. Na semana passada, a gente ainda conseguiu comprar por R$ 150 em um supermercado. Apesar do aumento do preço, a gente não vai repassar para o cliente. A gente está absorvendo", informou.
"A gente tem variado com a carne de porco e a de frango", disse Helena Xavier, proprietária de um restaurante de Linhares Crédito: Samira Ferreira
Já outro estabelecimento viu nas substituições o jeito para não deixar de servir. "A gente tem variado com a carne de porco. Até sexta-feira tenho carne de boi. Depois, vou ter que improvisar. Quando faz empanado, estrogonofe, rende bem. Mas estou usando mais porco e frango assado, grelhado e empanado", contou a proprietária Helena Xavier.
Quanto aos legumes, Helena disse que não encontra mais cenoura, batata e brócolis. "Batata inglesa a gente não acha de jeito nenhum. Hoje ainda temos um pouquinho. Couve-flor eu cozinhei a última hoje".
Sobre o aumento no preço da batata e do tomate, o Procon informou que o consumidor que adquirir algum produto com preço abusivo deve levar a nota fiscal até o Procon. O órgão registra e envia uma notificação para o estabelecimento se justificar da prática daquele preço. A outra orientação é evitar comprar produtos que não são essenciais, pelo menos nesse período.

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