Restaurantes improvisam para garantir funcionamento em Linhares

Com dificuldade para adquirir produtos por causa da greve dos caminhoneiros, que já dura nove dias, restaurantes de Linhares, no Norte do Espírito Santo, criaram alternativas para garantir o funcionamento. Um deles, especializado em carnes, chegou a fechar as portas nesta segunda-feira (28). Hoje voltou a atender porque conseguiu comprar o produto em outra cidade. Mas o rodízio foi suspenso.

"A gente fechou ontem porque não tinha mercadoria, faltaram algumas carnes. Fui até Sooretama em busca da mercadoria, mas a minha carne dura até quinta-feira. A alternativa, desde sábado, foi suspender o rodízio. O fornecedor está na expectativa de a greve acabar amanhã (quarta)", disse o proprietário Adelson Cassioli.

"Apesar do aumento do preço, a gente não vai repassar para o cliente", informou Ana Paula Santana Crédito: Samira Ferreira

Além da dificuldade em encontrar matéria-prima para os pratos, outro restaurante de Linhares sentiu o aumento no preço de alguns produtos. De acordo com a gerente Ana Paula Santana, o valor do tomate pulou de R$ 80 o saco de 20 quilos para cerca de R$ 200. Já o da batata está cinco vezes maior. A solução foi arcar com os custos sem repassar o reajuste.

"Há três semanas, comprava o saco de batata inglesa a R$ 70. Hoje está R$ 350 o mesmo saco, de 50 quilos. Na semana passada, a gente ainda conseguiu comprar por R$ 150 em um supermercado. Apesar do aumento do preço, a gente não vai repassar para o cliente. A gente está absorvendo", informou.

"A gente tem variado com a carne de porco e a de frango", disse Helena Xavier, proprietária de um restaurante de Linhares Crédito: Samira Ferreira

Já outro estabelecimento viu nas substituições o jeito para não deixar de servir. "A gente tem variado com a carne de porco. Até sexta-feira tenho carne de boi. Depois, vou ter que improvisar. Quando faz empanado, estrogonofe, rende bem. Mas estou usando mais porco e frango assado, grelhado e empanado", contou a proprietária Helena Xavier.

Quanto aos legumes, Helena disse que não encontra mais cenoura, batata e brócolis. "Batata inglesa a gente não acha de jeito nenhum. Hoje ainda temos um pouquinho. Couve-flor eu cozinhei a última hoje".