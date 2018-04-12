Renova amplia vazão do canal na lagoa Jurapanã

A Fundação Renova realizou nesta quarta-feira (11) uma nova ampliação na abertura do canal para tentar escoar a água da chuva acumulada na lagoa Juparanã, em Linhares, no norte do Espírito Santo, que causou o aumento no seu nível e o alagamento do seu entorno. Com isso, a vazão da água subiu de 7 mil para 13 mil litros por segundo.
A obra de abertura, foi iniciada na última sexta-feira (6), O canal possui 80 metros de comprimento e 8 metros de largura. Segundo a Renova, a abertura é feita de forma controlada e gradativa, além de ser monitorada pela equipe de engenharia, para garantir a estabilidade do barramento existente e a proteção da população ribeirinha.
Toda a ampliação do canal é feita de forma reduzida e controlada e com o monitoramento e inspeção sistemática dos técnicos da Fundação Renova. Nossa preocupação é fazer tudo com segurança, sem riscos para a população do entorno, explicou Wilians Arruda, especialista de Projetos e Obras da Fundação Renova.
A abertura e controle de fluxo são feitos pela ensecadeira (uma contenção provisória), que de forma gradativa, leva a água do Rio Pequeno para o Rio Doce.
A expectativa é que a regularização do nível do rio Pequeno e da lagoa Juparanã aconteça em um período de 30 a 45 dias.
Caso haja uma cheia no rio Doce, a Renova informou que o canal será fechado impedindo que suas águas atinjam o rio Pequeno.
O BARRAMENTO
O barramento do Rio Pequeno, em Linhares, foi construído para evitar o contato do Rio Doce com a lagoa Juparanã durante a passagem da lama de rejeitos, em cumprimento a uma decisão judicial imposta à Samarco. Porém, este barramento interrompeu o canal de vazão da lagoa Juparanã e as constantes chuvas causaram um aumento no seu nível e alagamento do seu entorno. A abertura do canal pretende reduzir os impactos deste alagamento.