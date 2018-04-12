Renova amplia vazão do canal na lagoa Jurapanã

Barragem feita na Lagoa Juaparanã, em Linhares, para evitar o contato da água com o Rio Doce, foi reaberta pelo Instituto Renova Crédito: Reprodução/TV Gazeta

A Fundação Renova realizou nesta quarta-feira (11) uma nova ampliação na abertura do canal para tentar escoar a água da chuva acumulada na lagoa Juparanã, em Linhares , no norte do Espírito Santo, que causou o aumento no seu nível e o alagamento do seu entorno. Com isso, a vazão da água subiu de 7 mil para 13 mil litros por segundo.

A obra de abertura, foi iniciada na última sexta-feira (6), O canal possui 80 metros de comprimento e 8 metros de largura. Segundo a Renova, a abertura é feita de forma controlada e gradativa, além de ser monitorada pela equipe de engenharia, para garantir a estabilidade do barramento existente e a proteção da população ribeirinha.

Toda a ampliação do canal é feita de forma reduzida e controlada e com o monitoramento e inspeção sistemática dos técnicos da Fundação Renova. Nossa preocupação é fazer tudo com segurança, sem riscos para a população do entorno, explicou Wilians Arruda, especialista de Projetos e Obras da Fundação Renova.

A abertura e controle de fluxo são feitos pela ensecadeira (uma contenção provisória), que de forma gradativa, leva a água do Rio Pequeno para o Rio Doce.

A expectativa é que a regularização do nível do rio Pequeno e da lagoa Juparanã aconteça em um período de 30 a 45 dias.

Caso haja uma cheia no rio Doce, a Renova informou que o canal será fechado impedindo que suas águas atinjam o rio Pequeno.

O BARRAMENTO