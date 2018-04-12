Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
alagamentos

Renova amplia vazão do canal na lagoa Jurapanã

A nova ampliação na abertura do canal foi feita para tentar escoar a água da chuva acumulada na lagoa Juparanã

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 21:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 21:27
Barragem feita na Lagoa Juaparanã, em Linhares, para evitar o contato da água com o Rio Doce, foi reaberta pelo Instituto Renova Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A Fundação Renova realizou nesta quarta-feira (11) uma nova ampliação na abertura do canal para tentar escoar a água da chuva acumulada na lagoa Juparanã, em Linhares, no norte do Espírito Santo, que causou o aumento no seu nível e o alagamento do seu entorno. Com isso, a vazão da água subiu de 7 mil para 13 mil litros por segundo.
A obra de abertura, foi iniciada na última sexta-feira (6), O canal possui 80 metros de comprimento e 8 metros de largura. Segundo a Renova, a abertura é feita de forma controlada e gradativa, além de ser monitorada pela equipe de engenharia, para garantir a estabilidade do barramento existente e a proteção da população ribeirinha. 
Toda a ampliação do canal é feita de forma reduzida e controlada e com o monitoramento e inspeção sistemática dos técnicos da Fundação Renova. Nossa preocupação é fazer tudo com segurança, sem riscos para a população do entorno, explicou Wilians Arruda, especialista de Projetos e Obras da Fundação Renova.
A abertura e controle de fluxo são feitos pela ensecadeira (uma contenção provisória), que de forma gradativa, leva a água do Rio Pequeno para o Rio Doce.
A expectativa é que a regularização do nível do rio Pequeno e da lagoa Juparanã aconteça em um período de 30 a 45 dias.
Caso haja uma cheia no rio Doce, a Renova informou que o canal será fechado impedindo que suas águas atinjam o rio Pequeno.
O BARRAMENTO
O barramento do Rio Pequeno, em Linhares, foi construído para evitar o contato do Rio Doce com a lagoa Juparanã durante a passagem da lama de rejeitos, em cumprimento a uma decisão judicial imposta à Samarco. Porém, este barramento interrompeu o canal de vazão da lagoa Juparanã e as constantes chuvas causaram um aumento no seu nível e alagamento do seu entorno. A abertura do canal pretende reduzir os impactos deste alagamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Rodox, com Rodolfo Abrantes, e Dead Fish promovem encontro com muito rock no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Imagem de destaque
Cessar-fogo entre EUA e Irã se aproxima do fim em meio a incerteza sobre negociações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados