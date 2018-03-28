Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Flagrante

Quadrilha é presa após roubo a agência dos Correios em Aracruz

Todos os detidos e os materiais apreendidos nas ações foram encaminhados à Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha

Publicado em 27 de Março de 2018 às 22:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 22:31
A Polícia Militar prendeu quatro suspeitos acusados de assaltarem a agência dos Correios em Aracruz Crédito: Divulgação/PM
Quatro homens acusados de assaltarem a agência dos Correios no bairro Coqueiral, município de Aracruz, na manhã desta terça-feira (27), foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM). Ao todo foram recuperados R$ 77.694,00 em dinheiro, além de armas e veículos utilizados no crime.
Após o roubo, os criminosos fugiram em dois carros, um modelo Prisma e um Argo, de cores prata. A PM recebeu denúncias de que os criminosos seriam do município da Serra e teriam passado a noite anterior em uma pousada na localidade da Praia dos Padres.
Ainda segundo as denúncias, depois do crime, a quadrilha teria retornado à pousada para se esconder dos policiais. Com as informações, os militares cercaram o estabelecimento e mantiveram contato com a responsável pela pousada, que indicou o quarto onde estariam os assaltantes.
Alessandro Ronald Araujo Santa Rosa, 29 anos, Higor Nunes dos Santos, vulgo Nego, 25 anos, Tiago Ferreira da Silveira, 30 anos e Clayton Porto Barbosa, 30 anos, foram presos dentro da pousada.
Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 40 com três carregadores do mesmo calibre  um deles com capacidade para 30 tiros; uma pistola calibre 380 com um carregador; 55 munições calibre .40; 20 munições calibre 380; os dois automóveis utilizados no roubo e o dinheiro.
Todos os detidos e os materiais apreendidos nas ações foram encaminhados à Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados