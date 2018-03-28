Quadrilha é presa após roubo a agência dos Correios em Aracruz

A Polícia Militar prendeu quatro suspeitos acusados de assaltarem a agência dos Correios em Aracruz Crédito: Divulgação/PM

Quatro homens acusados de assaltarem a agência dos Correios no bairro Coqueiral, município de Aracruz, na manhã desta terça-feira (27), foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM). Ao todo foram recuperados R$ 77.694,00 em dinheiro, além de armas e veículos utilizados no crime.

Após o roubo, os criminosos fugiram em dois carros, um modelo Prisma e um Argo, de cores prata. A PM recebeu denúncias de que os criminosos seriam do município da Serra e teriam passado a noite anterior em uma pousada na localidade da Praia dos Padres.

Ainda segundo as denúncias, depois do crime, a quadrilha teria retornado à pousada para se esconder dos policiais. Com as informações, os militares cercaram o estabelecimento e mantiveram contato com a responsável pela pousada, que indicou o quarto onde estariam os assaltantes.

Alessandro Ronald Araujo Santa Rosa, 29 anos, Higor Nunes dos Santos, vulgo Nego, 25 anos, Tiago Ferreira da Silveira, 30 anos e Clayton Porto Barbosa, 30 anos, foram presos dentro da pousada.

Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 40 com três carregadores do mesmo calibre  um deles com capacidade para 30 tiros; uma pistola calibre 380 com um carregador; 55 munições calibre .40; 20 munições calibre 380; os dois automóveis utilizados no roubo e o dinheiro.