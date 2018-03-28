Quadrilha é presa após roubo a agência dos Correios em Aracruz

Quatro homens acusados de assaltarem a agência dos Correios no bairro Coqueiral, município de Aracruz, na manhã desta terça-feira (27), foram presos em flagrante pela Polícia Militar (PM). Ao todo foram recuperados R$ 77.694,00 em dinheiro, além de armas e veículos utilizados no crime.
Após o roubo, os criminosos fugiram em dois carros, um modelo Prisma e um Argo, de cores prata. A PM recebeu denúncias de que os criminosos seriam do município da Serra e teriam passado a noite anterior em uma pousada na localidade da Praia dos Padres.
Ainda segundo as denúncias, depois do crime, a quadrilha teria retornado à pousada para se esconder dos policiais. Com as informações, os militares cercaram o estabelecimento e mantiveram contato com a responsável pela pousada, que indicou o quarto onde estariam os assaltantes.
Alessandro Ronald Araujo Santa Rosa, 29 anos, Higor Nunes dos Santos, vulgo Nego, 25 anos, Tiago Ferreira da Silveira, 30 anos e Clayton Porto Barbosa, 30 anos, foram presos dentro da pousada.
Com eles foram apreendidos uma pistola calibre 40 com três carregadores do mesmo calibre um deles com capacidade para 30 tiros; uma pistola calibre 380 com um carregador; 55 munições calibre .40; 20 munições calibre 380; os dois automóveis utilizados no roubo e o dinheiro.
Todos os detidos e os materiais apreendidos nas ações foram encaminhados à Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha.