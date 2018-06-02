Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagrante

Quadrilha de assaltantes é presa pela PRF em Linhares

Quatro homens foram detidos durante uma abordagem da PRF na BR 101, em Linhares

Publicado em 02 de Junho de 2018 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jun 2018 às 17:29
A quadrilha foi presa em flagrante durante uma fiscalização da PRF Crédito: Divulgação/PRF
Uma quadrilha de assaltantes foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101 em Linhares, região Norte do Estado.
De acordo com a PRF, o veículo com quatro indivíduos, foi abordado durante uma fiscalização na BR 101, na localidade de Rio Quartel.
Além do motorista, um homem de 34 anos, também estavam no carro três passageiros, um de 23 e dois de 19 anos. 
Ao descerem do veículo, um dos passageiros tentou esconder um revólver calibre 38, com cinco munições na cintura.
No interior do veículo foi encontrada uma máscara que a quadrilha utilizava para realizar assaltos, além de seis aparelhos de telefone roubados.
Com os criminosos foram apreendidas um revólver, uma máscara e produtos roubados Crédito: Divulgação/PRF
Em consulta nos registros criminais, a arma que estava com um dos criminosos havia sido roubada em 2012, no município da Serra, de uma empresa de vigilância.
Os indivíduos e os produtos roubados foram encaminhados à Delegacia de Linhares. Eles responderão por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e crime contra a incolumidade pública (o Código Penal traz alguns crimes que são cometidos contra a incolumidade pública,  como incêndio, explosão, difusão de doença ou praga).
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados