Quadrilha de assaltantes é presa pela PRF em Linhares

A quadrilha foi presa em flagrante durante uma fiscalização da PRF Crédito: Divulgação/PRF

Uma quadrilha de assaltantes foi presa em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101 em Linhares, região Norte do Estado.

De acordo com a PRF, o veículo com quatro indivíduos, foi abordado durante uma fiscalização na BR 101, na localidade de Rio Quartel.

Além do motorista, um homem de 34 anos, também estavam no carro três passageiros, um de 23 e dois de 19 anos.

Ao descerem do veículo, um dos passageiros tentou esconder um revólver calibre 38, com cinco munições na cintura.

No interior do veículo foi encontrada uma máscara que a quadrilha utilizava para realizar assaltos, além de seis aparelhos de telefone roubados.

Com os criminosos foram apreendidas um revólver, uma máscara e produtos roubados Crédito: Divulgação/PRF

Em consulta nos registros criminais, a arma que estava com um dos criminosos havia sido roubada em 2012, no município da Serra, de uma empresa de vigilância.

Os indivíduos e os produtos roubados foram encaminhados à Delegacia de Linhares. Eles responderão por associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e crime contra a incolumidade pública (o Código Penal traz alguns crimes que são cometidos contra a incolumidade pública, como incêndio, explosão, difusão de doença ou praga).