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Agência fechada

Quadrilha armada rouba agência dos Correios em Aracruz

Os criminosos levaram o dinheiro que estava no cofre, além de um celular e uma mochila dos funcionários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 14:30

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 14:30

Quatro bandidos armados assaltaram a agência dos Correios do Centro de Aracruz, Norte do Estado, no início da tarde desta quarta-feira (3).
Segundo a Polícia Militar, um funcionário contou que dois assaltantes ficaram na porta da agência e os outros dois pularam o balcão, renderam funcionários e levaram o dinheiro que estava no cofre. A PM informou que a quantia levada ainda não havia sido contabilizada. Os criminosos roubaram também um celular e uma mochila dos funcionários.
A PM foi informada que as câmeras de videomonitoramento da agência flagraram a ação da quadrilha. Já as câmeras do município registraram parcialmente a ação. Os militares fizeram buscas nas imediações, mas os acusados não foram localizados.
Por meio de nota, os Correios confirmaram o assalto na tarde desta quarta-feira (3) à Agência Aracruz. Mas, de acordo com a política de segurança da empresa, os Correios não informam detalhes sobre a ocorrência. A Polícia Federal foi acionada para investigar o crime. A unidade está fechada nesta quinta-feira (4) para o trabalho de perícia da Polícia Federal.
Quadrilha armada rouba agência dos Correios em Aracruz

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