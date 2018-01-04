Quadrilha armada rouba agência dos Correios em Aracruz

Quatro bandidos armados assaltaram a agência dos Correios do Centro de Aracruz, Norte do Estado, no início da tarde desta quarta-feira (3).

Segundo a Polícia Militar, um funcionário contou que dois assaltantes ficaram na porta da agência e os outros dois pularam o balcão, renderam funcionários e levaram o dinheiro que estava no cofre. A PM informou que a quantia levada ainda não havia sido contabilizada. Os criminosos roubaram também um celular e uma mochila dos funcionários.

A PM foi informada que as câmeras de videomonitoramento da agência flagraram a ação da quadrilha. Já as câmeras do município registraram parcialmente a ação. Os militares fizeram buscas nas imediações, mas os acusados não foram localizados.

Por meio de nota, os Correios confirmaram o assalto na tarde desta quarta-feira (3) à Agência Aracruz. Mas, de acordo com a política de segurança da empresa, os Correios não informam detalhes sobre a ocorrência. A Polícia Federal foi acionada para investigar o crime. A unidade está fechada nesta quinta-feira (4) para o trabalho de perícia da Polícia Federal.