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Protesto interdita ES 010 nos dois sentidos em Coqueiral de Aracruz

De acordo com a Polícia Militar, manifestantes pedem mais atenção em relação a 'questões ambientais' no município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 19:45

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 19:45

Protesto de moradores interdita Rodovia ES 010, no trevo de Aracruz Crédito: Francisco Cypriano/Ouvinte CBN
Um protesto interditou a Rodovia ES 010, na altura do bairro Coqueiral de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (5). Um grupo de moradores colocou pedaços de madeira e galhos de árvores para impedir a passagem de veículos. As pistas foram fechadas nos dois sentidos. A Polícia Militar informou que o ato aconteceu por "questões ambientais". Os motivos não foram especificados.
Ainda de acordo com a PM, os manifestantes aguardavam a chegada de um representante da prefeitura do município para que conversas fossem iniciadas. Os manifestantes disseram que só liberariam a via depois de terem suas reivindicações ouvidas. Não há informações sobre o número de pessoas que participaram da manifestação. Policiais estão estiveram no local acompanhando o protesto, que aconteceu de maneira pacífica.
> Manifestantes fazem protestos em Vitória pela prisão de Lula
A via foi liberada por volta das 16h30.

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