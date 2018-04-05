Protesto interdita ES 010 nos dois sentidos em Coqueiral de Aracruz

Um protesto interditou a Rodovia ES 010, na altura do bairro Coqueiral de Aracruz, na região Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (5). Um grupo de moradores colocou pedaços de madeira e galhos de árvores para impedir a passagem de veículos. As pistas foram fechadas nos dois sentidos. A Polícia Militar informou que o ato aconteceu por "questões ambientais". Os motivos não foram especificados.

Ainda de acordo com a PM, os manifestantes aguardavam a chegada de um representante da prefeitura do município para que conversas fossem iniciadas. Os manifestantes disseram que só liberariam a via depois de terem suas reivindicações ouvidas. Não há informações sobre o número de pessoas que participaram da manifestação. Policiais estão estiveram no local acompanhando o protesto, que aconteceu de maneira pacífica.