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Agressões

Protesto de caminhoneiros na BR 259 vira caso de polícia em Colatina

A PM deteve os agressores e foi recolhido no local o facão usado na agressão, um machado, duas facas e outro facão

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 22:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 22:57
Interdição na BR 259, em Colatina, na altura do bairro Santa Helena Crédito: Saudades Colatina | Facebook
O protesto dos caminhoneiros realizado na BR 259, em Colatina, região Noroeste do Estado, que começou na tarde desta terça-feira (22), terminou em confusão e duas pessoas detidas. 
A Polícia Militar (PM) foi informada de que um integrante do movimento grevista estava sendo agredido por um motorista que havia sido impedido de seguir viagem.
Ao chegarem ao local, no bairro Santa Helena, a vítima disse aos militares que o agressor o chamou para conversar. Porém, quando ele se aproximou, o homem, que estava com um facão na mão, começou a desferir alguns golpes na vítima, que conseguiu correr.
Outros integrantes da manifestação conseguiram desarmar o acusado e o seguraram até a chegada da polícia. 
O filho do acusado disse à PM que estava trafegando pela BR 259 com o pai, quando foi impedido de passar pelo trecho com sua caminhonete. Ele tentou furar o bloqueio feito pelos manifestantes, mas teve o parabrisas e a lanterna traseira do veículo danificados por um dos grevistas.
No momento em que os policiais estavam conversando com um dos grevistas que foi agredido, o filho do acusado deu um soco no rosto do integrante, que causou um corte no lábio superior da vítima. 
A PM deteve o pai e o filho agressores e recolheu no local o facão usado na agressão, além de um machado, duas facas e outro facão.
Os agressores, a vítima e uma testemunha foram encaminhados para a 15ª Delegacia Regional de Colatina.
 

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