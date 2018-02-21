Professores de Barra de São Francisco entram em greve

Em assembleia, os professores decidiram por manter a greve no município Crédito: Pedrinho Godoy

Professores municipais de

, região Noroeste do Estado, entraram em greve na segunda-feira (19). A categoria reivindica reajuste de 46,81% em relação ao piso salarial.

Em assembleia convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) na noite de terça-feira (20), os educadores decidiram permanecer em greve.

No município, há 30 escolas com 219 educadores efetivo. De acordo com a assessoria da prefeitura, somente 40 professores aderiram à paralisação e as aulas não estão prejudicadas.

O prefeito Alencar Marim, que também é professor, se pronunciou através de um vídeo publicado no sábado, dia 17, nas redes sociais da prefeitura explicando que a situação financeira do município não permite conceder o reajuste e fez um apelo.

"O reajuste é justo e necessário, mas a situação do município não permite e quero esclarecer os fatos. O município ultrapassou os limites constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal com o gasto de pessoal e não temos condição de dar reajuste para nenhuma categoria. Por isso eu apelo para que a gente não permita que todos nós saiamos perdendo. Se esse movimento permanecer, todos nós infelizmente, sairemos perdendo", disse.