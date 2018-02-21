Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Professores de Barra de São Francisco entram em greve

O prefeito de Barra de São Francisco, que também é professor, se pronunciou através de um vídeo nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 20:43

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 20:43

Em assembleia, os professores decidiram por manter a greve no município Crédito: Pedrinho Godoy
Professores municipais de
Barra de São Francisco
, região Noroeste do Estado, entraram em greve na segunda-feira (19). A categoria reivindica reajuste de 46,81% em relação ao piso salarial.
Em assembleia convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes) na noite de terça-feira (20), os educadores decidiram permanecer em greve. 
No município, há 30 escolas com 219 educadores efetivo. De acordo com a assessoria da prefeitura, somente 40 professores aderiram à paralisação e as aulas não estão prejudicadas. 
O prefeito Alencar Marim, que também é professor, se pronunciou através de um vídeo publicado no sábado, dia 17, nas redes sociais da prefeitura explicando que a situação financeira do município não permite conceder o reajuste e fez um apelo.
"O reajuste é justo e necessário, mas a situação do município não permite e quero esclarecer os fatos. O município ultrapassou os limites constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal com o gasto de pessoal e não temos condição de dar reajuste para nenhuma categoria. Por isso eu apelo para que a gente não permita que todos nós saiamos perdendo. Se esse movimento permanecer, todos nós infelizmente, sairemos perdendo", disse.
De acordo com o Sindiupes, os professores e demais trabalhadores em educação continuarão com o movimento de greve até que a administração municipal apresente uma proposta de reajuste.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES
Imagem de destaque
Julgamento para decidir se linhas da Itapemirim ficam com Águia Branca é adiado
Imagem de destaque
Quando fazer transplante capilar? Entenda o caso de Diogo Nogueira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados