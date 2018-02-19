Professores da rede municipal fazem greve parcial em Linhares

Prefeitura de Linhares disse que o acordo homologado pelo Poder Judiciário está sendo integralmente cumprido pelo município Crédito: Divulgação

Professores da rede municipal de Linhares, no Norte do Estado, deflagraram greve parcial nesta segunda-feira (19). Pela manhã, em vez de começarem às 7 horas, as aulas tiveram início às 8h40. No turno da tarde, os alunos só começam a estudar às 14h40.

De acordo com a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares (SISPML), Simone Aguiar, no dia 13 de dezembro do ano passado foi feito um acordo judicial para implantação do plano de carreira do magistério. Mas, segundo Simone, o repasse do piso nacional do magistério na tabela salarial do efetivo não está sendo cumprido.

"Somente os professores DTs (Designação Temporária) estão recebendo o repasse. O efetivo não está, porque o município não está cumprindo essa parte do acordo. O município coloca que o sindicato não teve entendimento do acordo. Dessa forma, chamamos uma assembleia e ficou decidido o movimento grevista parcial. Já entramos com uma petição comunicando o juiz que falta cumprir essa parte do acordo".

A presidente do Sindicato informou que 90% das escolas municipais já aderiram à greve. "Nós estamos intensificando as visitas, indo às escolas e estamos tendo apoio. O movimento só termina com ordem judicial".

O OUTRO LADO

Em comunicado oficial, a Prefeitura de Linhares disse que o acordo homologado pelo Poder Judiciário está sendo integralmente cumprido pelo município. Explicou também que, dos 11 itens do acordo, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares (SISPML) interpreta que o município não está cumprindo apenas o item que diz respeito às diferenciações mínimas entre os níveis e graus.

Contudo, segundo a prefeitura, o primeiro processo de evolução funcional se dará dois anos após o ano de enquadramento dos servidores, e não de forma imediata e automática como pretende o sindicato.

A prefeitura informou ainda que está cumprindo o piso nacional do magistério aos vencimentos iniciais da categoria, observando o valor de R$ 2.455,35 para jornada de 40 horas semanais. "Nenhum professor da rede municipal de ensino recebe vencimentos iniciais inferiores ao piso nacional", de acordo com o comunicado.

ALUNOS TERÃO AULAS