Professores cruzam os braços em Linhares e pedem reajuste salarial

Esta quinta-feira (12) foi de escolas municipais fechadas e professores de braços cruzados em Linhares, Norte do Estado. Vestidos de preto, com bandeira e fazendo muito barulho, os servidores caminharam nas ruas do Centro em direção à porta da prefeitura para reivindicar o reajuste salarial de 6,81%.

"Hoje foi um sinal amarelo. O sinal vermelho pode ocorrer na assembleia, trazendo à tona uma greve geral do magistério municipal de Linhares", disse a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Linhares (SISPML), Simone Aguiar. O protesto foi pacífico e reuniu 600 professores, segundo o Sindicato.

OUTRO LADO

Sobre a paralisação dos professores, a Prefeitura de Linhares disse que, em fevereiro, a Justiça determinou que o município cumprisse o plano de cargos e salários do magistério. Mas a administração municipal entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Estado. Afirmou ainda que não há qualquer ilegalidade nessa conduta. Por isso, aguarda a decisão da Justiça.