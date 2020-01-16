Professora aposentada é presa por suspeita de tráfico de drogas em Ibiraçu

Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Uma professora aposentada, de 58 anos, foi presa nesta quarta-feira (15), em Ibiraçu, no Norte do Estado, suspeita de tráfico de drogas. Na casa da mulher também foi localizado um adolescente de 14 anos, a Polícia Militar (PM) suspeita que ele era aliciado para ajudar no comércio dos entorpecentes.

De acordo com a PM, policiais foram até a casa da suspeita cumprir um mandado de busca e apreensão. Ao chegarem no local, foram recebidos pela aposentada, que tentou intimidá-los e não permitiu a entrada deles.

Depois de muita insistência, os policiais conseguiram entrar na residência e ouviram a suspeita pedir que o adolescente pegasse os remédios dela na gaveta e jogasse fora. Quando fizeram buscas na gaveta, os militares encontraram 31 buchas de maconha embaladas e prontas para serem vendidas.

A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Aracruz. Já o adolescente foi encaminhado para o Conselho Tutelar da cidade, ele estava sob a guarda da suspeita.