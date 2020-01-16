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Norte

Professora aposentada é presa por suspeita de tráfico de drogas em Ibiraçu

Um adolescente de 14 anos estava com a mulher

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 23:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 23:14
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Uma professora aposentada, de 58 anos, foi presa nesta quarta-feira (15), em Ibiraçu, no Norte do Estado, suspeita de tráfico de drogas. Na casa da mulher também foi localizado um adolescente de 14 anos, a Polícia Militar (PM) suspeita que ele era aliciado para ajudar no comércio dos entorpecentes.
De acordo com a PM, policiais foram até a casa da suspeita cumprir um mandado de busca e apreensão. Ao chegarem no local, foram recebidos pela aposentada, que tentou intimidá-los e não permitiu a entrada deles.
Depois de muita insistência, os policiais conseguiram entrar na residência e ouviram a suspeita pedir que o adolescente pegasse os remédios dela na gaveta e jogasse fora. Quando fizeram buscas na gaveta, os militares encontraram 31 buchas de maconha embaladas e prontas para serem vendidas.

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A mulher foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional de Aracruz. Já o adolescente foi encaminhado para o Conselho Tutelar da cidade, ele estava sob a guarda da suspeita.
Ainda de acordo com a PM, a mulher é professora aposentada da Rede Estadual de Ensino e dava aulas para a educação infantil e para o ensino médio. Ela é suspeita de aliciar outros menores para atuar no tráfico de drogas.

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