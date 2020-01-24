Produtores de café fazem protesto na BR 101 em Jaguaré

A manifestação acontece no quilômetro 91, no município de Jaguaré Crédito: Reprodução

Produtores de café do Norte do Espírito Santo realizam uma manifestação na manhã desta sexta-feira (24), na BR 101, contra o baixo preço do grão. A manifestação acontece no quilômetro 91, no município de Jaguaré. Trecho da rodovia chegou a ficar interditado por cerca de 10 minutos.

De acordo com um dos líderes do movimento, Erasmo Nergis, o protesto é pacífico e o principal objetivo dos produtores é chamar atenção para o baixo preço para comercialização do grão. Além disso, eles também pedem para renegociar financiamentos de cafeicultores em bancos.

O preço do café está em níveis de anos anteriores, enquanto isso os custos de produção só aumentam dificultando muito a vida dos cafeicultores, destacou o produtor.

O produtor informou ainda que a manifestação faz parte de um movimento nacional, e ações similares estão acontecendo em outros lugares pelo Brasil.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia chegou a ficar interditada por 10 minutos, momento em que os manifestantes cantaram o hino nacional e liberaram a pista em seguida. Após isso os integrantes do movimento passaram a realizar panfletagem nas vias laterais sem nenhum bloqueio da pista.

A rodovia chegou a ficar interditada por dez minutos Crédito: Reprodução

Apesar disso, a PRF orienta que os motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção, já que cerca de 150 pessoas participam da manifestação, parte delas em caminhões e máquinas agrícolas.