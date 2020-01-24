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Norte do ES

Produtores de café fazem protesto na BR 101 em Jaguaré

O principal objetivo dos produtores rurais é chamar atenção para o baixo preço para a comercialização do grão na região. Rodovia chegou a ficar interditada por cerca de 10 minutos na manhã desta sexta-feira (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2020 às 11:40

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 11:40

A manifestação acontece no quilômetro 91, no município de Jaguaré Crédito: Reprodução
Produtores de café do Norte do Espírito Santo realizam uma manifestação na manhã desta sexta-feira (24), na BR 101, contra o baixo preço do grão. A manifestação acontece no quilômetro 91, no município de Jaguaré. Trecho da rodovia chegou a ficar interditado por cerca de 10 minutos.
De acordo com um dos líderes do movimento, Erasmo Nergis, o protesto é pacífico e o principal objetivo dos produtores é chamar atenção para o baixo preço para comercialização do grão. Além disso, eles também pedem para renegociar financiamentos de cafeicultores em bancos.
O preço do café está em níveis de anos anteriores, enquanto isso os custos de produção só aumentam dificultando muito a vida dos cafeicultores, destacou o produtor.

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O produtor informou ainda que a manifestação faz parte de um movimento nacional, e ações similares estão acontecendo em outros lugares pelo  Brasil. 
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia chegou a ficar interditada por 10 minutos, momento em que os manifestantes cantaram o hino nacional e liberaram a pista em seguida. Após isso os integrantes do movimento passaram a realizar panfletagem nas vias laterais sem nenhum bloqueio da pista.
A rodovia chegou a ficar interditada por dez minutos Crédito: Reprodução
Apesar disso, a PRF orienta que os motoristas que passam pelo local devem redobrar a atenção, já que cerca de 150 pessoas participam da manifestação, parte delas em caminhões e máquinas agrícolas.
Agentes da Eco 101 e da própria PRF acompanham a manifestação no local.

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