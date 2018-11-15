Procon apreende quase 300 kg de alimentos irregulares em supermercados

Durante uma operação de fiscalização realizada em supermercados de, região Noroeste do Estado, o Procon municipal apreendeu cerca de 300 kg de alimentos impróprios para o consumo, dentre iogurtes, carnes em geral, biscoitos e suco de frutas.

"É a primeira vez que o Procon de Colatina realiza ação desta dimensão e natureza, conforme verifica-se nos dados administrativos do próprio órgão e pretendemos realizar de forma permanente. A última ação semelhante com esta, foi a de carne clandestina realizada em todo nosso Estado, no ano de 2010. Os fiscais do Procon aproveitaram a oportunidade, para também conscientizar os gerentes dos supermercados para adequarem seus açougues com exposição dos dados necessários para que o consumidor possa saber a procedência, data da validade e do fracionamento, com vistas a preservar o direito de informação legalmente garantido aos consumidores", disse.