Presos do ES encontram na graduação alternativa para mudar futuro

As aulas são no presídio em parceria com uma faculdade Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste

Diante da tela do computador, detentos de Colatina, no Noroeste do Estado, trocam a tensão vivida por quem está atrás das grades, por um sentimento de recomeço e a esperança de um futuro melhor. Um projeto está oferecendo cursos de graduação dentro do presídio da cidade.

As aulas são ofertadas na modalidade a distância, em uma sala de aula na Penitenciária de Segurança Média de Colatina. O projeto começou há dois anos, e formou nesta quinta-feira (16) o primeiro aluno.

Diego Valiati concluiu o curso de Gestão Comercial, e comemorou a conquista em uma cerimônia dentro da unidade prisional.

Eu nunca imaginei que eu iria terminar um curso superior. Eu vejo que ainda tenho muito que aprender, mas esse é o primeiro passo para recomeçar a minha vida. Agora eu quero buscar um emprego, contou o interno.

Diego Valiati concluiu o curso de Gestão Comercial Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Diego está preso há sete anos por tráfico de drogas e nesse tempo dentro do presídio viu a sua vida se transformar.

"Quando eu cheguei aqui eu não tinha noção básica do que era ser um trabalhador, mas eu percebi que era o momento de mudar de vida e aproveitar as oportunidades que eu teria" Diego Valiati - Interno e Graduado em Gestão Comercial

As aulas são em parceria com uma faculdade que tem um polo na cidade. Os cursos despertaram tanto interesse na unidade que outra turma será aberta neste ano. De acordo com o dirigente da instituição de ensino, Alessandro Labanca, os familiares dos internos que pagam as mensalidades da graduação, eles só podem fazer cursos totalmente online e que não tem estágio.

A gente tem um tutor na sala que acompanha os alunos para garantir que eles estão realizando as atividades da mesma maneira que os alunos que não são do sistema prisional, é um passo importante para a ressocialização deles, destacou Labanca.

Alunos participaram da primeira formatura de um interno Crédito: Reprodução/TV Gazeta Noroeste

Outro interno que está frequentando as aulas é Wolmar Braido Passos. Ele cursa Administração e enxerga na graduação um passo importante para retomar a vida quando deixar o sistema prisional.

O mercado de trabalho normalmente já é difícil e na nossa circunstância ele acaba ficando mais complicado. Então fazer um curso superior é uma oportunidade para ser inserido no mercado de trabalho de maneira mais fácil. É um recomeço, afirmou o interno.

Além da formação superior, quem estuda durante o cumprimento da pena, tem direito a outros benefícios.

Além de ser uma oportunidade de ressocialização e educação, o interno que estuda dentro do sistema prisional recebe a remissão de parte da pena. A cada três dias que ele estuda ele tem um dia a menos a cumprir, afirmou o diretor do presídio Mário Giurizatto.

As aulas são ofertadas na Penitenciária de Segurança Média de Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste