Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Investigação

Prefeitura investiga morte de macaco em Colatina por envenenamento

A suspeita do CCZ da cidade é de que o animal tenha sido envenenado. Secretaria de Saúde descartou ocorrência de febre marela

Publicado em 20 de Janeiro de 2020 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2020 às 20:09
Macaco Sagui encontrado morto no bairro Vila Lenira, em Colatina Crédito: Alenir Margotto
Um macaco sagui foi recolhido de uma residência no bairro Vila Lenira, em Colatina, e levado para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A Secretaria de Saúde da cidade informa que vai ser investigado se o animal foi envenenado e descarta  morte por  febre amarela. 
No início da tarde o animal foi avistado pela aposentada Alenir Margotto, de 80 anos, moradora da região. Ela relatou que ele estava em uma árvore  de jabuticaba e encontrava dificuldade para andar ou se mover. Diante da situação os moradores acionaram a Polícia Ambiental, que recolheu Sagui e o encaminhou para o CCZ, onde verificaram que ele já estava morto.
A secretária de Saúde de Colatina, Kamila Roldi, informou que está sendo recolhida uma amostra de sangue do animal. "Ela vai ser preparada e encaminhada para o laboratório de referência, que fica no Paraná", explicou.
Kamila nega suspeita de morte do animal por febre amarela. "Não tem suspeita de doença, mas é possível que ele tenha sido envenenado. Mas só podemos confirmar com avaliação do material", disse.

Veja Também

Quase 70% dos macacos mortos no Rio foram vítimas de violência humana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados