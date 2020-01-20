Prefeitura investiga morte de macaco em Colatina por envenenamento

No início da tarde o animal foi avistado pela aposentada Alenir Margotto, de 80 anos, moradora da região. Ela relatou que ele estava em uma árvore de jabuticaba e encontrava dificuldade para andar ou se mover. Diante da situação os moradores acionaram a Polícia Ambiental, que recolheu Sagui e o encaminhou para o CCZ, onde verificaram que ele já estava morto.