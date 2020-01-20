Prefeitura investiga morte de macaco em Colatina por envenenamento

Um macaco sagui foi recolhido de uma residência no bairro Vila Lenira, em Colatina, e levado para o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A Secretaria de Saúde da cidade informa que vai ser investigado se o animal foi envenenado e descarta morte por febre amarela.
No início da tarde o animal foi avistado pela aposentada Alenir Margotto, de 80 anos, moradora da região. Ela relatou que ele estava em uma árvore de jabuticaba e encontrava dificuldade para andar ou se mover. Diante da situação os moradores acionaram a Polícia Ambiental, que recolheu Sagui e o encaminhou para o CCZ, onde verificaram que ele já estava morto.
A secretária de Saúde de Colatina, Kamila Roldi, informou que está sendo recolhida uma amostra de sangue do animal. "Ela vai ser preparada e encaminhada para o laboratório de referência, que fica no Paraná", explicou.
Kamila nega suspeita de morte do animal por febre amarela. "Não tem suspeita de doença, mas é possível que ele tenha sido envenenado. Mas só podemos confirmar com avaliação do material", disse.