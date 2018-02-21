Prefeitura diz que tubarão avistado em praia no Norte pode ser cação

Defesa Civil alertou banhistas sobre tubarão em Conceição da Barra, mas a prefeitura disse que o animal é supostamente um cação Crédito: Divulgação

De acordo com a Defesa Civil, o tubarão, da espécie cabeça-chata, de aproximadamente 3 metros de comprimento, foi avistado por dois guarda-vidas na manhã de sábado (17). O animal estava próximo das pedras, em local raso, onde permaneceu por alguns minutos e depois se distanciou.

No entanto, segundo a secretaria municipal de Meio Ambiente, após conversa com especialistas em animais marinhos, é possível concluir que o animal observado pode se tratar de um cação. Registros de pescadores da cidade apresentam várias ocorrências de captura desse animal.

A secretaria informou ainda que, até o momento, é desconhecida a ocorrência de ataque desse animal a seres humanos na região. "Porém, o alerta da Coordenação de Defesa Civil serviu para proteção da vida humana e, ao mesmo tempo, para proteção da vida silvestre, garantindo a segurança de todo ambiente equilibrado", conforme a nota divulgada.