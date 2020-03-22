Prefeitura de Vila Pavão concede férias coletivas para servidores

A medida vai atingir 211 servidores dos diversos setores da administração pública Crédito: Prefeitura de Vila Pavão/Divulgação

Para evitar a proliferação do novo coronavírus, a Prefeitura de Vila Pavão decidiu conceder férias coletivas aos servidores municipais de diversos setores da administração pública municipal. O decreto começa a valer a partir desta segunda-feira (23) e deve atingir 211 servidores.

De acordo com a prefeitura, a decisão de conceder férias considerou o decreto de nº 1.299/2020 que declarou emergência em saúde pública e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção ao vírus.

O período de férias será de 30 dias para todos os servidores, podendo ser revisto de acordo com a necessidade. Os universitários que realizam estágio na prefeitura também tiveram as férias antecipadas.

Segundo o comunicado esta não é uma situação comum, por isso, a recomendação é que os servidores, no gozo de suas férias, permaneçam em casa para evitar risco de contaminação ou propagação do vírus.