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Covid-19

Prefeitura de Vila Pavão concede férias coletivas para servidores

A medida foi adotada para evitar a proliferação do novo coronavírus. Decreto começa a valer a partir desta segunda-feira (23) e deve atingir 211 servidores.

Publicado em 22 de Março de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2020 às 18:31
A medida vai atingir 211 servidores dos diversos setores da administração pública Crédito: Prefeitura de Vila Pavão/Divulgação
Para evitar a proliferação do novo coronavírus, a Prefeitura de Vila Pavão decidiu conceder férias coletivas aos servidores municipais de diversos setores da administração pública municipal. O decreto começa a valer a partir desta segunda-feira (23) e deve atingir 211 servidores.
De acordo com a prefeitura, a decisão de conceder férias considerou o decreto de nº 1.299/2020 que declarou emergência em saúde pública e estabeleceu medidas sanitárias e administrativas para prevenção ao vírus.

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O período de férias será de 30 dias para todos os servidores, podendo ser revisto de acordo com a necessidade. Os universitários que realizam estágio na prefeitura também tiveram as férias antecipadas.
Segundo o comunicado esta não é uma situação comum, por isso, a recomendação é que os servidores, no gozo de suas férias, permaneçam em casa para evitar risco de contaminação ou propagação do vírus.
O atendimento presencial nas repartições públicas do município segue suspenso.

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