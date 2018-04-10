Prefeitura de São Gabriel da Palha tem servidor invadido

A Polícia Civil de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, investiga uma invasão ao servidor de informática da prefeitura do município. O responsável pela invasão teria sequestrado os dados e bloqueado o sistema, exigindo um pagamento na criptomoeda bitcoin.

A invasão aconteceu no último final de semana. A Polícia Civil não passou mais informações sobre o caso para não atrapalhar a apuração do fato.