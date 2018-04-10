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Caso de polícia

Prefeitura de São Gabriel da Palha tem servidor invadido

A invasão aconteceu no último final de semana. A Polícia Civil do município investiga o caso

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 15:58
A Polícia Civil de São Gabriel da Palha, no Noroeste do Estado, investiga uma invasão ao servidor de informática da prefeitura do município. O responsável pela invasão teria sequestrado os dados e bloqueado o sistema, exigindo um pagamento na criptomoeda bitcoin.
A invasão aconteceu no último final de semana. A Polícia Civil não passou mais informações sobre o caso para não atrapalhar a apuração do fato.
A reportagem tentou falar com a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Gabriel da Palha, mas as ligações não foram atendidas.

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