Prefeitura de Barra de São Francisco notifica caso suspeito de coronavírus

Amostra laboratorial do coronavírus Crédito: Center for Desease Control and Prevention

A prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, informou que, nesta sexta-feira (28), um homem buscou por atendimento no município alegando que estava com sintomas que poderiam ser de coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é morador de Água Doce do Norte e retornou de uma viagem à Itália nos últimos dias.

De acordo com a prefeitura, o paciente recebeu atendimento e passou por exames no laboratório municipal. O material coletado foi encaminhado para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória.

Ainda segundo a prefeitura de Barra de São Francisco, o paciente foi orientado a retornar para casa, no interior de Água Doce do Norte, e ficar em quarentena sendo monitorado por uma profissional da saúde, até que o resultado dos exames seja divulgado.