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Saúde

Prefeitura de Barra de São Francisco notifica caso suspeito de coronavírus

O homem é  morador de Água Doce do Norte e procurou atendimento na cidade vizinha. Ele está recém-chegado da Itália, país que está na lista de monitoramento do Ministério da Saúde

Publicado em 28 de Fevereiro de 2020 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2020 às 18:32
Amostra laboratorial do coronavírus Crédito: Center for Desease Control and Prevention
A prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, informou que, nesta sexta-feira (28), um homem buscou por atendimento no município alegando que estava com sintomas que poderiam ser de coronavírus. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o paciente é morador de Água Doce do Norte e retornou de uma viagem à Itália nos últimos dias.
De acordo com a prefeitura, o paciente recebeu atendimento e passou por exames no laboratório municipal. O material coletado foi encaminhado para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória.
Ainda segundo a prefeitura de Barra de São Francisco, o paciente foi orientado a retornar para casa, no interior de Água Doce do Norte, e ficar em quarentena sendo monitorado por uma profissional da saúde, até que o resultado dos exames seja divulgado.
A Secretaria Estadual de Saúde do Espírito Santo (Sesa)  divulgou no final da tarde desta sexta-feira um novo boletim informando que recebeu a notificação de mais quatro casos suspeitos de Covid-19 (novo Coronavírus)  no Estado.  Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Sesa não informou se um desses casos é de Barra de São Francisco, o órgão destacou que não pretende detalhar de quais municípios são as notificações.  O caso não foi notificado pelo Ministério da Saúde.

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