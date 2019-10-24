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Em Barra de São Francisco

Prefeitura cria projeto para bar ter hora para fechar no Norte do ES

Às sextas e sábados, comércio no município poderia ficar aberto até as 2 horas da manhã. Proposta precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores. Limite de horário varia de acordo com bairro e com dia da semana

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 11:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 11:24
Prefeitura de Barra de São Francisco, no Noroeste do ES Crédito: Gildo Loyola
Prefeitura cria projeto para bar ter hora para fechar no Norte do ES
A noitada sem fim pode estar com os dias contados em Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado. Neste mês, o prefeito Alencar Marim apresentou um projeto de lei que pretende impor horário máximo ao funcionamento de bares, restaurantes e casas noturnas da cidade. A regulamentação, no entanto, ainda precisa ser aprovada pela Câmara de Vereadores do município.
Conforme o previsto no texto base, todos os comércios deverão fechar até a meia-noite, de domingo a quinta-feira. Já às sextas-feiras e sábados, o limite variaria de acordo com a localidade do estabelecimento: nos bairros residenciais, seria à 1h; enquanto em ruas e avenidas comerciais, o fechamento precisará acontecer, no máximo,  às 2h.

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De acordo com a Prefeitura de Barra de São Francisco, o objetivo da lei é dar mais segurança à população, já que, com o avançar da noite, o consumo de bebidas alcoólicas aumenta e favorece o surgimento de brigas, acidentes de trânsito, assaltos e outras ocorrências do tipo, conforme constatado nas rondas feitas por policiais.
Para chegar aos horários estabelecidos pelo projeto, o Executivo Municipal se reuniu diversas vezes com a Área Integrada de Segurança Pública (AISP) e também analisou as possíveis perdas aos comerciantes locais. Ninguém vai em busca de lazer se não tiver segurança garantida. A limitação não trará prejuízos, garantiu, em nota.

MULTAS E EXCEÇÕES

A fim de garantir o pleno atendimento dos clientes, o projeto de lei prevê também uma tolerância de 30 minutos para os estabelecimentos de áreas residenciais e de 1h para aqueles localizados em bairros comerciais, desde que a entrada do público tenha sido devidamente cessada antes do horário limite.
Quem não respeitar a lei ficará sujeito a uma multa de 10 unidades de referência  hoje estipulada no valor de R$ 3,42 , o que daria o valor de R$ 34,20. No caso de reincidência, o valor dobra; e no caso de uma nova infração, a multa subirá para 30 unidades de referência, uma quantia de R$  102,65, acrescido do cancelamento do alvará de funcionamento do comércio por seis meses.
Os donos dos comércios que julgarem necessário funcionar sob um regime diferenciado poderá pedir a prorrogação do horário máximo mediante a solicitação de um alvará especial. Porém, para que possa obtê-lo, será preciso ter um isolamento acústico comprovado por laudo técnico, medidas preventivas de segurança e laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros.

O PARECER DO LEGISLATIVO

Por meio de nota, a Câmara de Vereadores de Barra de São Francisco confirmou o recebimento do projeto, que foi lido na sessão ordinária do último dia 21. Atualmente, o documento está na Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que tem o prazo de 30 dias para emitir o parecer a respeito. Os parlamentares não anteciparam o provável resultado.

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