Vandalismo

Praça no Centro de Linhares tem brinquedos destruídos e furtados

De acordo com a prefeitura, os brinquedos foram trocados há menos de seis meses
Redação de A Gazeta

17 jan 2018 às 15:54

Os brinquedos do parque infantil da Praça 22 de Agosto, Centro de Linhares, Norte do Estado, foram alvo de vândalos. Gangorras foram destruídas e balanços, arrancados e furtados. De acordo com a prefeitura, os brinquedos foram trocados há menos de seis meses.
O caso aconteceu na noite do último domingo (14) e foi divulgado na manhã desta quarta-feira (17). O município informou que a secretaria de Segurança Pública trabalha com as imagens da central de videomonitoramento para tentar identificar os criminosos. O crime também foi registrado na 16ª Delegacia Regional de Linhares.
O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador, acredita que as câmeras vão ajudar, mas pede que os moradores fiquem vigilantes e denunciem qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio público. As denúncias devem ser feitas pelo telefone da secretaria (27 3372 2128) ou à Guarda Civil Municipal (153).

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico
Imagem de destaque
5 filmes imperdíveis para assistir no Globoplay 
Imagem de destaque
Petiscos podem fazer mal? Saiba como oferecer sem prejudicar a saúde dos pets

