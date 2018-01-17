Praça no Centro de Linhares tem brinquedos destruídos e furtados

Os brinquedos do parque infantil da Praça 22 de Agosto, Centro de Linhares, Norte do Estado, foram alvo de vândalos. Gangorras foram destruídas e balanços, arrancados e furtados. De acordo com a prefeitura, os brinquedos foram trocados há menos de seis meses.
O caso aconteceu na noite do último domingo (14) e foi divulgado na manhã desta quarta-feira (17). O município informou que a secretaria de Segurança Pública trabalha com as imagens da central de videomonitoramento para tentar identificar os criminosos. O crime também foi registrado na 16ª Delegacia Regional de Linhares.
O secretário municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, Ivan Salvador, acredita que as câmeras vão ajudar, mas pede que os moradores fiquem vigilantes e denunciem qualquer ato de vandalismo contra o patrimônio público. As denúncias devem ser feitas pelo telefone da secretaria (27 3372 2128) ou à Guarda Civil Municipal (153).