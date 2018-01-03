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Poste é derrubado por caminhão e atinge mulher no Centro de Aracruz

O acidente aconteceu quando o veículo passava pela Rua José Coutinho Rocha, rua da delegacia do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jan 2018 às 13:49

Publicado em 03 de Janeiro de 2018 às 13:49

Uma mulher aparentando ter 50 anos ficou ferida ao ser atingida por um poste na manhã desta quarta-feira (3), no Centro de Aracruz, Norte do Estado. Segundo informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, o poste foi derrubado por um caminhão que transportava um trator.
O acidente aconteceu quando o veículo passava pela Rua José Coutinho Rocha, rua da delegacia da Polícia Civil de Aracruz. De acordo com os bombeiros, a vítima estava consciente e foi levada para o Hospital São Camilo. (Com informações de Mariana Guidolini, TV Gazeta Norte)
 

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