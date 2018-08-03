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Descarregamento de madeiras

Portocel: após acidente com mortes, operação será retomada em navio

As investigações sobre as causas do acidente ainda não foram concluídas, mas a retomada das operações do descarregamento do navio deve ocorrer a partir das 13 horas desta sexta

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 21:40
Portocel Crédito: Portocel/ Divulgação
O Terminal Especializado de Barra do Riacho- Portocel retomará a operação de descarregamento de madeira no navio Sepetiba Bay, nesta sexta-feira (3). Há nove dias, houve um acidente em que três trabalhadores morreram.
A assessoria do Portocel, informou que as investigações sobre as causas do acidente ainda não foram concluídas, mas a retomada das operações de descarregamento do navio deve ocorrer a partir das 13h desta sexta-feira.
No processo deverão ser adotadas as medidas previstas na Norma Regulamentadora nº 33 (NR-33), que determina os procedimentos para operação em espaços confinados, como os porões dos navios.
As medidas preveem ações como: treinamentos com todos os trabalhadores que vão participar da operação (teórico e prático); acompanhamento em tempo integral de um profissional capacitado em comportamento seguro em cada porão em operação; utilização de Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) de medição de oxigênio, máscaras e cilindros de oxigênio, também individuais; equipes de emergência a postos acompanhando a operação e exames médicos preventivos dos trabalhadores, incluindo aferição de pressão.

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