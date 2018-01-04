Por um número grupo de amigos não fica milionário em Linhares

Rogério Fornaciari e Sinézio Passamani (blusa preta) acertaram a quina da Mega Sena da Virada Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Foi por pouco que um grupo de seis apostadores de Linhares, no Norte do Estado, não começou o ano milionário. Uma das apostas que eles fizeram acertou 5 dos 6 números sorteados na Mega-Sena da Virada. O prêmio da Quina - R$ 10,565,03 - será dividido entre o grupo.

Um dos ganhadores da quina foi o comerciante Rogério Fornaciari, de 47 anos. Foi a primeira vez que ele fez um bolão com mais cinco pessoas, entre primos e amigos. Ao todo, cada um recebeu R$ 1.760,83. "Inventamos o bolão por conta da virada. Foi a primeira vez que nos juntamos, porque antes cada um fazia um jogo. Cada um investiu R$ 50 e fizemos nove cartões", disse.

Porém, quem marcou o cartão vencedor não foram os apostadores. "O filho do meu compadre que marcou o cartão. Ele não participou, mas era filho de uma pessoa que estava no bolão e vamos dar uma parte do prêmio para ele também. Foi surpresa para todos quando meu primo conferiu o resultado. Agora, vamos continuar juntos quando tiverem prêmios acumulados", contou.

Aposta que levou o prêmio da quina da Mega da Virada em Linhares Crédito: Reprodução/TV Gazeta

O comerciante Sinézio Passamani contou que, quando começou a conferir o jogo, foi difícil acreditar. "Fiquei meio assustado. Achei que eu não estava acreditando que era eu, que os números estavam errados. Olhei, olhei, olhei, é, realmente ganhamos a quina. Fiquei todo satisfeito e comecei a ligar para os sócios. Todo mundo ficou contente".

A aposta sorteada foi feita em uma casa lotérica no Centro de Linhares. Na tarde desta quarta-feira (3), algumas pessoas arriscavam a sorte no estabelecimento. O próprio Rogério, um dos ganhadores da quina, tentou a sorte de novo. "Arrisquei de novo mais uns cartões. Vai que dá certo".

Os números sorteados na Mega da Virada foram 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37. No país, 17 apostas ganharam a sena, 4.862 foram premiadas na quina e 173.428 jogos fizeram a quadra. O valor do prêmio para quem acertou os seis números foi de R$ 18.042.279,04. Já o da quina foi de R$ 10,565,03 e o da quadra R$ 423,12.

VIANA

Em Viana, o empresário Joel Durães fez um bolão com 14 pessoas, todos funcionários da empresa. Eles acertaram duas vezes na quina e uma quadra com 11 apostas.

"Eu avisei na empresa que faria um bolão. Escolhi os números e fiz 11 apostas de 7 números. Cada participante pagou R$ 20 e levou R$ 1.660,40 com a divisão do prêmio".

Após ver a sorte do chefe, mais funcionários disseram que vão querer participar de bolões sempre que o prêmio acumular.

"Quem não participou ficou até triste e disse que não vai deixar a sorte passar outra vez. Eles até disseram que sempre que o prêmio acumular, vão sugerir para eu escolher novamente os números e apostar", contou.

Com informações de Ariele Rui e Brunela Alves