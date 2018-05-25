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Tragédia em Linhares

Por conta da greve, advogados não conseguem visitar pastor George

A junta de advogados voluntários informou que o fechamento das estradas por conta da greve dos caminhoneiros impediu a visita ao pastor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 23:26

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 23:26

Georgeval Alves na prisão Crédito: Reprodução
A junta de advogados voluntários que fazem a defesa do pastor George Alves Gonçalves ainda não conseguiu visitar o acusado, que está preso no Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II) desde o dia 28 de abril.
A advogada Milena Freire disse que não foi possível sair de Minas Gerais para o Estado por conta da paralisação dos caminhoneiros e falta de combustível para o deslocamento.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
"Não foi possível visitá-lo. As estradas estão fechadas pela greve dos caminhoneiros, e está faltando gasolina. Temos advogados que moram em Belo Horizonte, Teófilo Otoni e outro de Governador Valadares", disse.
Sobre o acesso ao inquérito, a advogada disse que também por conta da greve dos caminhoneiros, não foi possível chegar a Linhares para ter acesso aos autos. "Infelizmente, pelo mesmo motivo, não pudemos nos locomover para Linhares", disse.
Com a repercussão dos detalhes revelados pela polícia sobre a morte dos irmãos Joaquim e Kauã, uma advogada que fazia parte da defesa do pastor deixou o caso por sofrer ameaças até de colegas de profissão.
 

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