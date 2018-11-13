Populares detêm menor infrator durante assalto em Linhares

Fachada da Delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves

Linhares, no Norte do Estado.De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente simulou estar armado e ameaçava matar uma vítima, de 20 anos, quando roubou a mochila que ela carregava, na noite de segunda-feira (12), no bairro Interlagos. Um adolescente de 16 anos foi detido por populares após tentar roubar duas vítimas em, no Norte do Estado.De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente simulou estar armado e ameaçava matar uma vítima, de 20 anos, quando roubou a mochila que ela carregava, na noite de segunda-feira (12), no bairro Interlagos.

Poucos metros à frente, o menor agarrou e agrediu uma outra vítima, exigindo que ela entregasse o celular. Nesse momento, populares percebendo que tratava-se de uma tentativa de roubo, conseguiram deter o suspeito até a chegada dos policiais.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Linhares.

INTERNAÇÃO NO IASES

A Polícia Civil (PC) informou o menor já tinha um mandado de busca e apreensão em aberto em um processo na Vara da Infância e Juventude de Linhares, com um pedido de internação cautelar no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).