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Crime

Populares detêm menor infrator durante assalto em Linhares

A PM informou que o menor tinha um mandado de busca e apreensão em um processo na Vara da Infância e Juventude de Linhares

Publicado em 13 de Novembro de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2018 às 17:57
Fachada da Delegacia de Linhares Crédito: Brunela Alves
Um adolescente de 16 anos foi detido por populares após tentar roubar duas vítimas em Linhares, no Norte do Estado.De acordo com a Polícia Militar (PM), o adolescente simulou estar armado e ameaçava matar uma vítima, de 20 anos, quando roubou a mochila que ela carregava, na noite de segunda-feira (12), no bairro Interlagos.
Poucos metros à frente, o menor agarrou e agrediu uma outra vítima, exigindo que ela entregasse o celular. Nesse momento, populares percebendo que tratava-se de uma tentativa de roubo, conseguiram deter o suspeito até a chegada dos policiais.
O adolescente foi encaminhado para a Delegacia de Linhares.
INTERNAÇÃO NO IASES
A Polícia Civil (PC) informou o menor já tinha um mandado de busca e apreensão em aberto em um processo na Vara da Infância e Juventude de Linhares, com um pedido de internação cautelar no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
O menor, de acordo com a PC, vai responder por ato infracional análogo ao crime de tentativa roubo e será apresentado à Justiça.

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