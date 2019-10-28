População sofre com demora em hospital de referência do Norte do ES

Hospital Roberto Arnizaut Silvares é referência no Norte do Espírito Santo Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Quem procura o pronto socorro do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus , tem sofrido com a longa demora do serviço e com a falta de médicos. O problema, de acordo com a população, piorou após o fim do pronto atendimento municipal.

O hospital já está um caos há muito tempo, mas, agora, a gente não tem mais a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e os postinhos só funcionam com hora marcada. Faz 15 dias que meu filho está com suspeita de dengue e não consigo passar em um médico, reclamou a cabeleireira Elenice Sousa, durante a espera, na manhã desta segunda-feira (28).

"Disseram que de manhã teria pediatra, mas até agora nada", desabafou Maria Aparecida Favoreti Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Referência no Norte do ES, tem família que pega a estrada na esperança de ser atendida no hospital estadual. Cheguei aqui às 2h da madrugada e não fui chamada até agora. Meu filho não come há dois dias, só fica tossindo e vomitando, desabafou apreensiva a comerciante Maria Aparecida Favoreti, que saiu da cidade de Conceição da Barra e esperou por mais de sete horas.

Ajudando a filha que mal conseguia andar por causa do mal estar, a dona de casa Zilândia Silva também estava revoltada com a situação. Você chega e não tem médico. O hospital está jogado às traças. Para onde estão indo os impostos que eu pago? Parece que ou você consegue um convênio particular ou vai morrer sem ser atendido, afirmou.

Filha de Zilândia Silva estava passando mal desde esse domingo (27) Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

UPA DESATIVADA DEPOIS DE 2 ANOS

Com o prédio entregue em dezembro de 2016, a UPA do bairro Carapina prometia atender 24h por dia a população de São Mateus e, assim, desafogar o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, já que conseguiria prestar socorro a cerca de 2.500 pessoas por semana. No entanto, em 2018, a unidade foi desativada e repassada ao Governo Estadual.

Antiga UPA do bairro Carapina, em São Mateus, funciona como pronto-socorro de hospital estadual Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Em setembro daquele mesmo ano, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou a inauguração do espaço como pronto-socorro do hospital e a contratação de 147 profissionais para atuar no local. O atendimento, porém, não é prestado de forma ininterrupta e parte da população que vai até lá dá de cara com a porta fechada.

O QUE DIZEM AS AUTORIDADES

Por meio de nota, a Prefeitura de São Mateus afirmou que, atualmente, o pronto atendimento é responsabilidade do Governo Estadual e que a falta de médicos não é um problema exclusivo da cidade. Sem previsão de novo edital, o município disse contratar profissionais de forma emergencial para suprir a demanda.