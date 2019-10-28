População sofre com demora em hospital de referência do Norte do ES

Quem procura o pronto socorro do Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, tem sofrido com a longa demora do serviço e com a falta de médicos. O problema, de acordo com a população, piorou após o fim do pronto atendimento municipal.
O hospital já está um caos há muito tempo, mas, agora, a gente não tem mais a UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e os postinhos só funcionam com hora marcada. Faz 15 dias que meu filho está com suspeita de dengue e não consigo passar em um médico, reclamou a cabeleireira Elenice Sousa, durante a espera, na manhã desta segunda-feira (28).
Referência no Norte do ES, tem família que pega a estrada na esperança de ser atendida no hospital estadual. Cheguei aqui às 2h da madrugada e não fui chamada até agora. Meu filho não come há dois dias, só fica tossindo e vomitando, desabafou apreensiva a comerciante Maria Aparecida Favoreti, que saiu da cidade de Conceição da Barra e esperou por mais de sete horas.
Ajudando a filha que mal conseguia andar por causa do mal estar, a dona de casa Zilândia Silva também estava revoltada com a situação. Você chega e não tem médico. O hospital está jogado às traças. Para onde estão indo os impostos que eu pago? Parece que ou você consegue um convênio particular ou vai morrer sem ser atendido, afirmou.
UPA DESATIVADA DEPOIS DE 2 ANOS
Com o prédio entregue em dezembro de 2016, a UPA do bairro Carapina prometia atender 24h por dia a população de São Mateus e, assim, desafogar o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, já que conseguiria prestar socorro a cerca de 2.500 pessoas por semana. No entanto, em 2018, a unidade foi desativada e repassada ao Governo Estadual.
Em setembro daquele mesmo ano, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) anunciou a inauguração do espaço como pronto-socorro do hospital e a contratação de 147 profissionais para atuar no local. O atendimento, porém, não é prestado de forma ininterrupta e parte da população que vai até lá dá de cara com a porta fechada.
O QUE DIZEM AS AUTORIDADES
Por meio de nota, a Prefeitura de São Mateus afirmou que, atualmente, o pronto atendimento é responsabilidade do Governo Estadual e que a falta de médicos não é um problema exclusivo da cidade. Sem previsão de novo edital, o município disse contratar profissionais de forma emergencial para suprir a demanda.
Já a direção do Hospital Roberto Arnizaut Silvares informou que está recebendo um fluxo grande de pacientes devido ao fechamento do pronto atendimento municipal e que empenha esforços para atender a população. De acordo com a nota, a Sesa prepara um novo processo seletivo para contratação de médicos para trabalhar no pronto-socorro.