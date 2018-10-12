Ponte de madeira é queimada em Linhares

Parte da ponte de madeira foi queimada em Linhares Crédito: Reprodução/PML

Parte de uma ponte rural em Linhares , no Norte do Estado, foi queimada. De acordo com a Prefeitura de Linhares, o vandalismo foi comunicado pelos moradores da região à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos na manhã desta quinta-feira (11).

A ponte, que mede aproximadamente oito metros de comprimento, e liga as localidades de Humaitá a Pedrolândia, no distrito de São Rafael, havia sido recuperada em abril deste ano e custou R$ 19 mil aos cofres públicos.

A ação foi registrada pela prefeitura na 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Linhares.

"Essa atitude irresponsável afeta a comunidade em geral, além é claro dos que necessitam de transitar por essa estrada. A ponte que recentemente passou por uma reforma, agora terá de ser recuperada", lamentou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, João Cléber Bianchi.

A Prefeitura de Linhares disse que o custo da recuperação da ponte, para garantir a segurança de quem transita no trecho, ainda não foi projetado.

A assessoria da Polícia Civil informou que até o momento nenhum suspeito foi identificado.