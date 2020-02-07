Pontal do Ipiranga recebe pré-carnaval com 12 atrações no fim de semana
Começa nesta sexta-feira (7) e segue até o próximo domingo (9) o pré-carnaval do balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. A festa será comandada por três trios elétricos e 12 atrações musicais para animar os foliões.
Os três trios elétricos se revezarão no sábado (8) de folia na Avenida da Lua, conhecida como Primeira Avenida. A festa vai contar com a atração nacional Flavinho e a Carreta, as bandas Palminha da Mão, Léo Lima, Laura Viana e banda New Show, Swing Bom, Long Dong, Flávio Ghomes, além de muita aeróbica, ainda no trio elétrico, com os professores Samuel Roni e Robinho Cruz, integram a programação.
SEGURANÇA
Para garantir a segurança no balneário, câmeras de monitoramento estão instaladas em pontos estratégicos, onde acontecerá o circuito dos trios elétricos, além de reforço no policiamento. Além disso, 30 profissionais guarda-vidas atuarão na praia para garantir a tranquilidade dos banhistas.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO
Sexta-feira (7)
21h Palminha da Mão (Trio 1 1ª. Avenida))
23h30min Léo Lima (Trio 2 1ª. Avenida)
Sábado (8)
10h Aeróbica Professor Robinho (Trio 3ª. Avenida)
11h Pagode (Trio 1ª. Avenida)
19h30min Dança Professor Samuel Roni (Trio 1ª. Avenida)
20h30min Flavinho A Carreta (Trio 2 1ª. Avenida)
22h30min Laura Viana e banda New Show (Trio 1 1ª Avenida)
00h Swing Bom (Trio 3 1ª. Avenida)
Domingo (9)
10h Aeróbica Professor Robinho (Trio 1 3ª. Avenida)
15h Dança Robinho Cruz (Trio 1 1ª. Avenida)
16h Long Dong (Trio 2 1ª. Avenida)
18h30min Flávio Gomes (trio 1 1ª. Avenida)