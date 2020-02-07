Linhares

Pontal do Ipiranga recebe pré-carnaval com 12 atrações no fim de semana

A folia começa nesta sexta-feira (7) e segue até o próximo domingo (9). Serão 3 trios elétricos e vários shows de sexta a domingo

Publicado em 07 de Fevereiro de 2020 às 12:33

Redação de A Gazeta

12 atrações musicais e três trios elétricos vão animar os foliões no fim de semana em Pontal do Ipiranga Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Começa nesta sexta-feira (7) e segue até o próximo domingo (9) o pré-carnaval do balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares, na Região Norte do Espírito Santo. A festa será comandada por três trios elétricos e 12 atrações musicais para animar os foliões.
Os três trios elétricos se revezarão no sábado (8) de folia na Avenida da Lua, conhecida como Primeira Avenida. A festa vai contar com a atração nacional Flavinho e a Carreta, as bandas Palminha da Mão, Léo Lima, Laura Viana e banda New Show, Swing Bom, Long Dong, Flávio Ghomes, além de muita aeróbica, ainda no trio elétrico, com os professores Samuel Roni e Robinho Cruz, integram a programação.

SEGURANÇA

Para garantir a segurança no balneário, câmeras de monitoramento estão instaladas em pontos estratégicos, onde acontecerá o circuito dos trios elétricos, além de reforço no policiamento. Além disso, 30 profissionais guarda-vidas atuarão na praia para garantir a tranquilidade dos banhistas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (7)
21h  Palminha da Mão (Trio 1  1ª. Avenida))
23h30min  Léo Lima (Trio 2  1ª. Avenida)
Sábado (8)
10h  Aeróbica Professor Robinho (Trio  3ª. Avenida)
11h  Pagode (Trio  1ª. Avenida)
19h30min  Dança Professor Samuel Roni (Trio  1ª. Avenida)
20h30min  Flavinho A Carreta (Trio 2  1ª. Avenida)
22h30min  Laura Viana e banda New Show (Trio 1  1ª Avenida)
00h  Swing Bom (Trio 3  1ª. Avenida)
Domingo (9)
10h  Aeróbica Professor Robinho (Trio 1  3ª. Avenida)
15h  Dança Robinho Cruz (Trio 1  1ª. Avenida)
16h  Long Dong (Trio 2  1ª. Avenida)
18h30min  Flávio Gomes (trio 1  1ª. Avenida)

