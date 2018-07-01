Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
perseguição

Polícia recupera veículo após perseguição e tiros em Linhares

Na perseguição, o pneu da viatura chegou a furar. Bandidos abandonaram o carro em bairro da cidade

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 17:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 17:12
Em Linhares, PM recupera veículo roubado em João Neiva Crédito: Divulgação/PM
A tarde de sábado (30) foi de troca de tiros e perseguição no bairro Interlagos, em Linhares, quando policiais trocaram tiros com bandidos na tentativa de recuperar um veículo que foi roubado em João Neiva. De acordo com a Polícia Militar (PM),  os militares avistaram um Corsa branco, com dois indivíduos que passavam na BR 101, já na cidade do Norte do Estado.
Ao se aproximarem do carro, um dos indivíduos apontou uma arma na direção dos militares e uma perseguição aos criminosos foi iniciada. Porém, durante a caçada, um dos pneus da viatura furou, obrigando os policiais a pararem. Os criminosos ainda atiraram na direção dos militares antes de fugirem.
Eles abandonaram o veículo na Rua Carlos Gomes, no bairro Interlagos, que foi localizado posteriormente por outras viaturas devido a denúncias de vizinhos.
VEÍCULO ROUBADO
Ao entrarem em contato com o proprietário do veículo, os policiais descobriram que tratava-se de um morador do município de João Neiva. Ele disse que havia sido assaltado por dois criminosos armados, que levaram o carro, na tarde de sábado (30). O proprietário foi informado sobre a localização do veículo e disse aos policiais que iria ao local para buscá-lo.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026
Editais e Avisos - 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados