Polícia recupera veículo após perseguição e tiros em Linhares

Em Linhares, PM recupera veículo roubado em João Neiva Crédito: Divulgação/PM

A tarde de sábado (30) foi de troca de tiros e perseguição no bairro Interlagos, em Linhares, quando policiais trocaram tiros com bandidos na tentativa de recuperar um veículo que foi roubado em João Neiva. De acordo com a Polícia Militar (PM), os militares avistaram um Corsa branco, com dois indivíduos que passavam na BR 101, já na cidade do Norte do Estado.

Ao se aproximarem do carro, um dos indivíduos apontou uma arma na direção dos militares e uma perseguição aos criminosos foi iniciada. Porém, durante a caçada, um dos pneus da viatura furou, obrigando os policiais a pararem. Os criminosos ainda atiraram na direção dos militares antes de fugirem.

Eles abandonaram o veículo na Rua Carlos Gomes, no bairro Interlagos, que foi localizado posteriormente por outras viaturas devido a denúncias de vizinhos.

VEÍCULO ROUBADO

Ao entrarem em contato com o proprietário do veículo, os policiais descobriram que tratava-se de um morador do município de João Neiva. Ele disse que havia sido assaltado por dois criminosos armados, que levaram o carro, na tarde de sábado (30). O proprietário foi informado sobre a localização do veículo e disse aos policiais que iria ao local para buscá-lo.