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Após investigação

Polícia prende quatro pessoas e apreende réplica de fuzil em Pinheiros

Operação da Polícia Civil e Militar é resultado de uma investigação que monitorou o grupo suspeito de aterrorizar moradores

Publicado em 24 de Outubro de 2019 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2019 às 20:12
Uma réplica de um fuzil 556 também foi apreendida durante a operação Crédito: Polícia Civil / Divulgação
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Pinheiros, no Norte do Estado na manhã desta quinta-feira (24). Quatro pessoas com idades entre 18 e 21 anos foram presas, além de três armas de fogo, dinheiro, aparelhos celulares e uma réplica de fuzil calibre 556, que também foram apreendidos.
De acordo com o delegado de Pinheiros, Leonardo Ávila, a operação é resultado de uma investigação que monitorou o grupo suspeito de aterrorizar moradores. Os criminosos estavam sendo investigados por aterrorizar os moradores do bairro Jardim Planalto, ostentando as armas de fogo e proferindo ameaças de morte para quem os denunciassem. Foram realizados trabalhos investigativos que identificou as casas utilizadas pelo bando, e hoje demos cumprimento aos mandados de busca deferidos pela justiça e que resultaram na prisão dos criminosos e apreensão das armas, destacou.
A operação realizada nesta quinta-feira (24) contou com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar de Pinheiros, no Norte do Estado Crédito: Polícia Civil / Divulgação
Na residência de um dos detidos a polícia encontrou um revólver calibre 38 e atrás da caixa dágua da casa foi localizada uma espingarda de fabricação caseira calibre 28. Também foram apreendidos no local uma agenda com anotações indicativa de controle financeiro de tráfico de drogas e R$ 581,00 em espécie.
Já na casa onde estavam outros dois detidos, foi encontrado uma espingarda calibre 36, uma touca ninja e uma réplica de fuzil calibre 556. Os detidos e os materiais apreendidos durante a operação foram levados para a Delegacia de Pinheiro.

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