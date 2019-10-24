Polícia prende quatro pessoas e apreende réplica de fuzil em Pinheiros

Uma réplica de um fuzil 556 também foi apreendida durante a operação Crédito: Polícia Civil / Divulgação

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Pinheiros , no Norte do Estado na manhã desta quinta-feira (24). Quatro pessoas com idades entre 18 e 21 anos foram presas, além de três armas de fogo, dinheiro, aparelhos celulares e uma réplica de fuzil calibre 556, que também foram apreendidos.

De acordo com o delegado de Pinheiros, Leonardo Ávila, a operação é resultado de uma investigação que monitorou o grupo suspeito de aterrorizar moradores. Os criminosos estavam sendo investigados por aterrorizar os moradores do bairro Jardim Planalto, ostentando as armas de fogo e proferindo ameaças de morte para quem os denunciassem. Foram realizados trabalhos investigativos que identificou as casas utilizadas pelo bando, e hoje demos cumprimento aos mandados de busca deferidos pela justiça e que resultaram na prisão dos criminosos e apreensão das armas, destacou.

A operação realizada nesta quinta-feira (24) contou com apoio da Polícia Civil e da Polícia Militar de Pinheiros, no Norte do Estado Crédito: Polícia Civil / Divulgação

Na residência de um dos detidos a polícia encontrou um revólver calibre 38 e atrás da caixa dágua da casa foi localizada uma espingarda de fabricação caseira calibre 28. Também foram apreendidos no local uma agenda com anotações indicativa de controle financeiro de tráfico de drogas e R$ 581,00 em espécie.