Polícia prende quatro pessoas e apreende réplica de fuzil em Pinheiros

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriu mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca de Pinheiros, no Norte do Estado na manhã desta quinta-feira (24). Quatro pessoas com idades entre 18 e 21 anos foram presas, além de três armas de fogo, dinheiro, aparelhos celulares e uma réplica de fuzil calibre 556, que também foram apreendidos.
De acordo com o delegado de Pinheiros, Leonardo Ávila, a operação é resultado de uma investigação que monitorou o grupo suspeito de aterrorizar moradores. Os criminosos estavam sendo investigados por aterrorizar os moradores do bairro Jardim Planalto, ostentando as armas de fogo e proferindo ameaças de morte para quem os denunciassem. Foram realizados trabalhos investigativos que identificou as casas utilizadas pelo bando, e hoje demos cumprimento aos mandados de busca deferidos pela justiça e que resultaram na prisão dos criminosos e apreensão das armas, destacou.
Na residência de um dos detidos a polícia encontrou um revólver calibre 38 e atrás da caixa dágua da casa foi localizada uma espingarda de fabricação caseira calibre 28. Também foram apreendidos no local uma agenda com anotações indicativa de controle financeiro de tráfico de drogas e R$ 581,00 em espécie.
Já na casa onde estavam outros dois detidos, foi encontrado uma espingarda calibre 36, uma touca ninja e uma réplica de fuzil calibre 556. Os detidos e os materiais apreendidos durante a operação foram levados para a Delegacia de Pinheiro.