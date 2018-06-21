Polícia prende mulher suspeita de mandar matar ex-marido em Pinheiros

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pinheiros, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu a mulher de 24 anos Crédito: Divulgação/ Polícia Civil

A Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Militar, prendeu na tarde de quarta-feira (20), uma mulher de 24 anos que é suspeita de ser a mandante do assassinato do ex-marido, Aelson de Jesus Santos, de 54 anos, conhecido como Adelson Pintor. O crime aconteceu no dia 7 de junho, no bairro Santo Antônio, em Pinheiros, no Norte do Estado. Na ação, também foi detido o executor do crime.

As investigações realizadas inicialmente revelaram que a vítima era uma pessoa querida e trabalhadora, porém teve desentendimento com a ex-companheira por causa de pensão alimentícia. Após processar a vítima judicialmente, N.F. procurou um pistoleiro para assassinar Aelson. Como a vítima não possuía inimigos na cidade, a Polícia Civil passou a trabalhar a motivação passional para o crime, passando a ouvir diversas pessoas, inclusive a mandante do crime, que negou de imediato qualquer envolvimento, esclareceu o delegado Douglas Trevizani Sperandio.

Ainda de acordo com o delegado, na quarta-feira (20), o pistoleiro foi intimado para prestar esclarecimentos em um procedimento da Lei Maria da Penha. Ele foi interrogado pelos policiais e confessou a autoria do homicídio, imputando o mando à ex-mulher da vítima.

Segundo o autor, a mandante prometeu recompensa financeira e reatar o relacionamento dele com a ex-mulher. Além disso, as investigações apontaram que a N.F tinha interesse na venda do imóvel da vítima após sua morte. A mulher confirmou os fatos, porém, disse que dias antes do crime desistiu da empreitada, fato este desmentido pelas investigações.

Os detidos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus, onde ficarão à disposição da Justiça.