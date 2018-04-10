Polícia prende assassinos de professor em Jaguaré

professor e ex-secretário de educação Marcos Túlio Pariz, de 48 anos, em Jaguaré, região Norte do Estado, foram presos nesta terça-feira (10), após confessarem o crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Outros dois indivíduos foram autuados por receptação dos bens roubados. Em uma rápida ação da polícia, os acusados de assassinar oMarcos Túlio Pariz, de 48 anos, em Jaguaré, região Norte do Estado, foram presos nesta terça-feira (10), após confessarem o crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Outros dois indivíduos foram autuados por receptação dos bens roubados.

Segundo o delegado titular de Jaguaré, Rafael Amaral, o crime aconteceu durante a noite de segunda-feira (09). Gabriel Ribeiro dos Santos e Carlos Charlis Oliveira de Freitas  os dois têm 18 anos de idade  foram autuados pelo crime de latrocínio.

Já Lucas Ferreira Correia, de 24 anos, e Fabrício Silva Souza, de 28 anos, foram autuados por receptação dos bens roubados. Todos os envolvidos serão encaminhados para o presídio de São Mateus.

O CRIME

Marcos Túlio Pariz foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no Centro de Jaguaré Crédito: Reprodução| | Facebook

De acordo com a Polícia Militar, parentes do professor, que morava sozinho em uma casa, no Centro da cidade, disseram que arrombaram a porta do quarto e encontraram a vítima caída na cama, na manhã desta terça-feira (10).

Após o crime, os bandidos roubaram um carro, uma moto, uma televisão e documentos pessoais do professor.

Uma amiga da vítima, que também é professora, disse que Marcos era uma pessoa querida por todos. "Ele era uma pessoa íntegra, cumpridora dos seus deveres, defensora da classe do magistério e principalmente, um amigo para todas as horas", disse.

LUTO

A Prefeitura de Jaguaré, região Norte do Estado, decretou luto de três dias pela morte do professor e ex-secretário de educação do município. Nas redes sociais muitas pessoas lamentaram o assassinato de Marcos.