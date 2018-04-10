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Crime

Polícia prende assassinos de professor em Jaguaré

Também foram presos os acusados de comprar os pertences roubados do professor

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 20:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2018 às 20:31
Em uma rápida ação da polícia, os acusados de assassinar o professor e ex-secretário de educação Marcos Túlio Pariz, de 48 anos, em Jaguaré, região Norte do Estado, foram presos nesta terça-feira (10), após confessarem o crime de latrocínio (roubo seguido de morte). Outros dois indivíduos foram autuados por receptação dos bens roubados.
Segundo o delegado titular de Jaguaré, Rafael Amaral, o crime aconteceu durante a noite de segunda-feira (09). Gabriel Ribeiro dos Santos e Carlos Charlis Oliveira de Freitas  os dois têm 18 anos de idade  foram autuados pelo crime de latrocínio.
Já Lucas Ferreira Correia, de 24 anos, e Fabrício Silva Souza, de 28 anos, foram autuados por receptação dos bens roubados. Todos os envolvidos serão encaminhados para o presídio de São Mateus.
O CRIME
Marcos Túlio Pariz foi encontrado morto dentro da casa onde morava, no Centro de Jaguaré Crédito: Reprodução| | Facebook
De acordo com a Polícia Militar, parentes do professor, que morava sozinho em uma casa, no Centro da cidade, disseram que arrombaram a porta do quarto e encontraram a vítima caída na cama, na manhã desta terça-feira (10).
Após o crime, os bandidos roubaram um carro, uma moto, uma televisão e documentos pessoais do professor.
Uma amiga da vítima, que também é professora, disse que Marcos era uma pessoa querida por todos. "Ele era uma pessoa íntegra, cumpridora dos seus deveres, defensora da classe do magistério e principalmente, um amigo para todas as horas", disse.
LUTO
A Prefeitura de Jaguaré, região Norte do Estado, decretou luto de três dias pela morte do professor e ex-secretário de educação do município. Nas redes sociais muitas pessoas lamentaram o assassinato de Marcos.
No decreto, a prefeitura informou que o município "deve prestar à memória do ilustre Professor Marcos Túlio Pariz, as homenagens que fazem jus pelo seu elevado caráter, dedicação, honradez e, sobretudo, pelos relevantes serviços prestados ao Município".

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